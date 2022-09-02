Пенсіонери з Волині в кузні наближають перемогу України

Волиняни— жителі села Карпилівка волонтерять у кузні.Про це повідомляє "Полісся".Двоє пенсіонерів з Карпилівки кують металеві скоби для укріплення бліндажів. Анатолій Приймачук та Петро Рикачук — сусіди, які також хочуть бути корисними для наших військових. Не зважаючи на поважний вік, чоловіки стали компаньйонами у кузні. Дідусь Анатолія Йосиповича був вправним ковалем та ще й брав участь у війні з фашистами, тож вміння ремесла і войовничий дух передалися від предка онукові. Пан Анатолій і сам хотів бити російського окупанта ще шість років тому. Майже у шістдесят пройшов навіть медкомісію, однак до війська його так і не покликали. Нині ж земляк має твердий намір зробити усе, що від нього залежить на власній ковальні. Волонтери доставили арматуру, а далі до діла беруться Гефести."Головне в цій справі — добре розігріти залізяччя, аби з нього можна було сформувати потрібний виріб, — процес виготовлення важливого на війні знаряддя описує коваль із понад сорокарічним досвідом Анатолій Приймачук.Чоловік розповідає, що після нагріву арматури до тисячі градусів треба зігнути прут заліза у скобу, гарно заармувати вузол. Загалом фізично це важка робота і вкрай відповідальна, вимагає багато часу та сил."Проте кожного з нас надихає бажання допомогти захисникам вистояти на фронті. На один бліндаж потрібно близько сотні скоб. Вдало зроблена споруда допоможе захистити солдатів від мінометних обстрілів та уламків. Ми передали двісті таких деталей, а вже на наступну волонтерську поїздку знову підготували сотню одиниць. Працюватимемо, допоки буде потреба", — запевнив коваль.