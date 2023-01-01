У «Київстарі» розповіли, як хакери зламали захист оператора





Про це повідомляє



Підприємець зазначив, що це стало причиною того, що зловмисникам вдалося пробити систему захисту оператора.



"Це сталося, оскільки було скомпрометовано обліковий пул, скомпрометовано обліковий запис когось зі співробітників і ворог зміг потрапити в середину інфраструктури компанії", - пояснив він.



Також керівництво компанії уточнює, що про це продовжуються слідчі діяння.



Нагадаємо, вчора вранці, 12 грудня, стався масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар". За офіційними даними, мережу атакували хакери. За фактом було порушено справу за вісьмома статтями, та триває розслідування.



Зазначимо, що внаслідок збою в роботі оператора по всій Україні було зафіксовано відсутність мобільного зв'язку в абонентів, також не працював сайт оператора, мобільний додаток "Київстар", зник доступ до інтернету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час вчорашньої масштабної кібератаки на мобільного оператора "Київстар" хакерам вдалося зламати захист завдяки обліковому запису одного зі співробітників компанії.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президента компанії "Київстар" Олександра Комарова в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".Підприємець зазначив, що це стало причиною того, що зловмисникам вдалося пробити систему захисту оператора."Це сталося, оскільки було скомпрометовано обліковий пул, скомпрометовано обліковий запис когось зі співробітників і ворог зміг потрапити в середину інфраструктури компанії", - пояснив він.Також керівництво компанії уточнює, що про це продовжуються слідчі діяння.Нагадаємо, вчора вранці, 12 грудня, стався масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар". За офіційними даними, мережу атакували хакери. За фактом було порушено справу за вісьмома статтями, та триває розслідування.Зазначимо, що внаслідок збою в роботі оператора по всій Україні було зафіксовано відсутність мобільного зв'язку в абонентів, також не працював сайт оператора, мобільний додаток "Київстар", зник доступ до інтернету.

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