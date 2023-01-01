УЄФА покарав збірну України

УЄФА покарав збірну України
Дисциплінарний комітет УЄФА покарав Українську асоціацію футболу. УАФ має виплатити чималий штраф.

УЄФА звинувачує українських вболівальників у расистській поведінці під час матчу з Італією у 6-му турі відбору на чемпіонат Європи-2024. Гра відбулася 20 листопада 2023 року, - пише Футбол24.

УАФ має заплатити 20 000 євро, а також буде змушена закрити частину трибун під час наступного домашнього матчу під егідою УЄФА.

"Українська асоціація футболу має повідомити УЄФА до початку матчу сектори, які будуть закриті. Мінімальна кількість закритих місць – 5000", – йдеться у заяві.

Раніше УЄФА покарав Україну частковим закриттям трибун. Це рішення прийнято за підсумками матчів української збірної з Англією (1:1) та Італією (1:2) у вересні.

Тоді в УЄФА відзначили, що причиною такого рішення проти України став "расизм" з боку уболівальників "синьо-жовтих" на вересневих поєдинках відбору.

Крім того, УАФ оштрафували на 20 тисяч євро, а також заборонили їй продавати квитки вболівальникам на наступний виїзний поєдинок. Окремо УАФ оштрафовано за феєрверки (5 тисяч євро) та блокування проходів (8 тисяч євро).

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Теги: спорт, Україна, УЄФА
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