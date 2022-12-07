Єврокомісія розморозила 10 млрд євро для Угорщини

Європейська комісія 13 грудня розблокувала 10 мільярдів євро для Будапешту, заморожених через проблеми верховенства права в Угорщині.Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на Euronews.Відповідне рішення про розблокування коштів було ухвалено напередодні саміту ЄС, що відбудеться 14-15 грудня у Брюселі. Одним з головних питань саміту має стати схвалення початку переговорів щодо членства України у ЄС.Як пише Euronews, Єврокомісія розморозила виплати для Угорщини на тлі напруги у політичному середовищі, оскільки прем'єр-міністр Віктор Орбан активізує свою опозиційну кампанію, щоб запобігти відкриттю переговорів про вступ України до ЄС та виділенню Києву 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років.Як зазначається у матеріалі The Guardian, рішення Єврокомісії зазнало критики з боку депутатів Європарламенту та експертів.Так зокрема депутат Європарламенту від "зелених" Даніель Фройнд сказав, що рішення про розблокування коштів для Угорщини є найбільшою помилкою президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з часу її перебування на посаді."Необхідні реформи так і не були проведені. Однак терміни релізу дозволяють лише зробити висновок, що йшлося не про судову реформу. Урсула фон дер Ляєн зараз платить найбільший хабар в історії ЄС — автократу та другу Путіна Віктору Орбану. Сигнал фатальний: Єврокомісія сьогодні показує, що тактика шантажу Віктора Орбана приносить свої плоди", — заявив він.У Єврокомісії водночас заявили, що "уважно і безперервно стежитиме" за запровадженими Угорщиною заходами у сфері верховенства права."Після ретельної оцінки та кількох обмінів думками з угорським урядом Комісія вважає, що Угорщина вжила заходи, які вона зобов'язалася вжити, щоб Комісія вважала, що горизонтальна умова Хартії ЄС про основні права виконана в частині, що стосується незалежності судової влади", — йдеться у заяві ЄК.12 грудня кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк писав, що розмороження коштів для Будапешту може найближчими днями допомогти з питаннями, пов'язаними з Україною.Натомість сам Орбан раніше заявляв, що суперечка між Брюсселем щодо мільярдів євро коштів ЄС, зупинених для Угорщини через питання верховенства права, не може бути жодним чином пов’язана з підтримкою Будапештом переговорів про вступ України до ЄС.