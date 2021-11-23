Дружина військового з Волині за ґрантові гроші відкрила крамницю солодощів. ВІДЕО

Олеся Гадун з Нововолинська за пів мільйона гривень ґранту від держави відкрила у центрі міста солодку крамницю. Кошти на започаткування власної справи жінка отримала, як дружина військовослужбовця.



За словами Олесі Гадун, для родини це — перший власний бізнес, про який з чоловіком мріяли давно, але завжди не вистачало грошей, - повідомляє

Жінка пригадує: чоловік Артем у перші дні повномасштабної війни повернувся з Польщі, де працював, і пішов добровольцем у ЗСУ. Нині у складі 100-ї бригади тероборони боронить країну на Лиманському напрямку.



"Якби не він, напевно, нічого б не було. Бо більше хотів він, але щоб працювала над цим я", — каже дружина військовослужбовця.



У травні цього року жінка подала документи на ґрант від держави. 500 тисяч гривень отримала у серпні. За них придбала обладнання, меблі та декорації у магазин солодощів у центрі Нововолинська, який довелося відкривати самій.



"Чоловік казав: давай, молодець, у нас все вийде. Якісь фото, відео йому знімаю, звичайно, його це також відволікає", — говорить Олеся Гадун.



Урядова програма покриває до 70% вартості проєкту, тож вклали у магазин і власні кошти, це — 30 %. За умовами ґранту, дружина військовослужбовця працевлаштувала вже одну людину. Ще двоє працівників — стажуються.



"Потрапила на оголошення. Мене запросили на співбесіду. І я почала працювати. Класний керівник, класна напарниця. Заходиш, такий запах солодкий. Все хочеться з’їсти. Треба триматися", — розповідає 20-річна місцева мешканка Ганна Томілова, яка працює у магазині продавчинею.



За словами директорки обласного центру зайнятості Алли Куцин, цього року дев’ять родин учасників бойових дій на Волині в рамках проєкту "єРобота" отримали ґранти на суму майже чотири мільйони гривень на започаткування власної справи.



За ці гроші родини учасників бойових дій, каже Алла Куцин, відкрили магазини солодощів, дитячого одягу, перукарню та салон краси, зайнялися вантажними перевезеннями, металообробкою та обробкою каменю на Волині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 39-річназ Нововолинська за пів мільйона гривень ґранту від держави відкрила у центрі міста солодку крамницю. Кошти на започаткування власної справи жінка отримала, як дружина військовослужбовця.За словами Олесі Гадун, для родини це — перший власний бізнес, про який з чоловіком мріяли давно, але завжди не вистачало грошей, - повідомляє Суспільне.

Жінка пригадує: чоловік Артем у перші дні повномасштабної війни повернувся з Польщі, де працював, і пішов добровольцем у ЗСУ. Нині у складі 100-ї бригади тероборони боронить країну на Лиманському напрямку."Якби не він, напевно, нічого б не було. Бо більше хотів він, але щоб працювала над цим я", — каже дружина військовослужбовця.У травні цього року жінка подала документи на ґрант від держави. 500 тисяч гривень отримала у серпні. За них придбала обладнання, меблі та декорації у магазин солодощів у центрі Нововолинська, який довелося відкривати самій."Чоловік казав: давай, молодець, у нас все вийде. Якісь фото, відео йому знімаю, звичайно, його це також відволікає", — говорить Олеся Гадун.Урядова програма покриває до 70% вартості проєкту, тож вклали у магазин і власні кошти, це — 30 %. За умовами ґранту, дружина військовослужбовця працевлаштувала вже одну людину. Ще двоє працівників — стажуються."Потрапила на оголошення. Мене запросили на співбесіду. І я почала працювати. Класний керівник, класна напарниця. Заходиш, такий запах солодкий. Все хочеться з’їсти. Треба триматися", — розповідає 20-річна місцева мешканка Ганна Томілова, яка працює у магазині продавчинею.За словами директорки обласного центру зайнятості Алли Куцин, цього року дев’ять родин учасників бойових дій на Волині в рамках проєкту "єРобота" отримали ґранти на суму майже чотири мільйони гривень на започаткування власної справи.За ці гроші родини учасників бойових дій, каже Алла Куцин, відкрили магазини солодощів, дитячого одягу, перукарню та салон краси, зайнялися вантажними перевезеннями, металообробкою та обробкою каменю на Волині.

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