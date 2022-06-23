Рідні загиблих воїнів 14 ОМБр отримали посмертні відзнаки
Сьогодні, 21:14
Рідні 46 полеглих у російсько-українській війні бійців 14-ї ОМБр ім. князя Романа Великого отримали посмертні відзнаки бригади – Князівський хрест Героя «Навіки в строю».
Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
"У соборі Різдва Христового спільно із духовенством на чолі з архієпископом Володимирським і Нововолинським Матфеєм помолились за упокій душ Героїв, які нині бережуть нас із небес. Під супровід військового оркестру відбулась щемка до сліз церемонія вручення пам’ятних відзнак, що були вручені матерям, батькам, дружинам, дітям, братам та сестрам тих, хто поліг, віддавши свої життя в боях за свободу та незалежність України", - йдеться у дописі міського голови Володимира.
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Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
"У соборі Різдва Христового спільно із духовенством на чолі з архієпископом Володимирським і Нововолинським Матфеєм помолились за упокій душ Героїв, які нині бережуть нас із небес. Під супровід військового оркестру відбулась щемка до сліз церемонія вручення пам’ятних відзнак, що були вручені матерям, батькам, дружинам, дітям, братам та сестрам тих, хто поліг, віддавши свої життя в боях за свободу та незалежність України", - йдеться у дописі міського голови Володимира.
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