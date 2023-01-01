До Луцька привезли понад 13 тонн гуманітарної допомоги. ВІДЕО
Сьогодні, 20:37
13 грудня до Луцька доставили 882 коробки із гуманітарною допомогою для малозабезпечених сімей, родин військових і батьків дітей з інвалідністю.
Загальна вага вантажу — понад 13 тонн. Як розповіла Суспільному керівниця управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцька Ліна Галан, вага кожної коробки орієнтовно 15 кілограмів. Усередині — крупи, олія чай та інші харчі.
Гуманітарний вантаж Луцькій громаді передала канадська благодійна організація "Медицина в дії". Загальна вартість вантажу — 672 тисячі гривень.
Зі слів Ліни Галан, наразі працівники управління формують списки тих, хто отримає допомогу. Роздавати її планують наступного тижня.
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Загальна вага вантажу — понад 13 тонн. Як розповіла Суспільному керівниця управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцька Ліна Галан, вага кожної коробки орієнтовно 15 кілограмів. Усередині — крупи, олія чай та інші харчі.
Гуманітарний вантаж Луцькій громаді передала канадська благодійна організація "Медицина в дії". Загальна вартість вантажу — 672 тисячі гривень.
Зі слів Ліни Галан, наразі працівники управління формують списки тих, хто отримає допомогу. Роздавати її планують наступного тижня.
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