До Луцька привезли понад 13 тонн гуманітарної допомоги. ВІДЕО

До Луцька привезли понад 13 тонн гуманітарної допомоги. ВІДЕО
13 грудня до Луцька доставили 882 коробки із гуманітарною допомогою для малозабезпечених сімей, родин військових і батьків дітей з інвалідністю.

Загальна вага вантажу — понад 13 тонн. Як розповіла Суспільному керівниця управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцька Ліна Галан, вага кожної коробки орієнтовно 15 кілограмів. Усередині — крупи, олія чай та інші харчі.

Гуманітарний вантаж Луцькій громаді передала канадська благодійна організація "Медицина в дії". Загальна вартість вантажу — 672 тисячі гривень.

Зі слів Ліни Галан, наразі працівники управління формують списки тих, хто отримає допомогу. Роздавати її планують наступного тижня.

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Теги: Волинь, допомога, гуманітарка
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