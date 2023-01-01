Адвокат на Черкащині «рішав» довідки для звільнення від армії, - прокуратура

Адвокат на Черкащині «рішав» довідки для звільнення від армії, - прокуратура
На Черкащині затримали адвоката та його спільника, які за гроші обіцяли військовому довідку про непридатність до служби.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру адвокату та місцевому жителю за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, адвокат діяв у змові з жителем м. Черкаси. Вони запропонували військовослужбовцю посприяти в оформленні довідки про непридатність до подальшої служби у лавах Збройних Сил України.

Для цього підозрювані мали використати свої знайомства серед членів військово-лікарської комісії.

За «вирішення питання» про звільнення з військової служби вимагали грошову винагороду.

Правоохоронці затримали адвоката та його спільника під час одержання неправомірної вигоди у сумі 5500 доларів США та 10 000 грн.
Адвокат на Черкащині «рішав» довідки для звільнення від армії, - прокуратура
Адвокат на Черкащині «рішав» довідки для звільнення від армії, - прокуратура

Наразі обом підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.
Адвокат на Черкащині «рішав» довідки для звільнення від армії, - прокуратура

Досудове розслідування - ГУ Нацполіції в Черкаській області, оперативний супровід – УСБУ в Черкаській області.

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Теги: хабар, Україна
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