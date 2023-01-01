Громадам на Волині передали нову партію шкільних автобусів

Громадам на Волині передали нову партію шкільних автобусів
Громади Волині сьогодні, 13 грудня, отримали ключі від трьох нових шкільних автобусів. Транспорт підвозитиме дітлахів Камінь-Каширської, Головненської та Рівненської громад.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.

Як зазначив очільник ОВА Юрій Погуляйко, нині тут найбільш гостро стоїть питання підвезення дітей та педагогів до закладів освіти. Адже з початку повномасштабного вторгнення в цих громадах на військові потреби вилучили 7 шкільних автобусів.
Громадам на Волині передали нову партію шкільних автобусів

Нагадаємо, що у 2023 році за рахунок освітньої субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів придбали 26 шкільних автобусів торгівельної марки ЗАЗ. На даний момент передали 23, очікується ще 3.
Громадам на Волині передали нову партію шкільних автобусів

А загалом парк шкільних автобусів Волині налічує 236 одиниць техніки.


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Теги: автобус, Волинь
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