Громадам на Волині передали нову партію шкільних автобусів

Громади Волині сьогодні, 13 грудня, отримали ключі від трьох нових шкільних автобусів. Транспорт підвозитиме дітлахів Камінь-Каширської, Головненської та Рівненської громад.Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.Як зазначив очільник ОВА, нині тут найбільш гостро стоїть питання підвезення дітей та педагогів до закладів освіти. Адже з початку повномасштабного вторгнення в цих громадах на військові потребиНагадаємо, що у 2023 році за рахунок освітньої субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів придбали 26 шкільних автобусів торгівельної марки ЗАЗ. На даний момент передали 23, очікується ще 3.А загалом парк шкільних автобусів Волині налічує 236 одиниць техніки.