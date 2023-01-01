Громадам на Волині передали нову партію шкільних автобусів
Сьогодні, 18:51
Громади Волині сьогодні, 13 грудня, отримали ключі від трьох нових шкільних автобусів. Транспорт підвозитиме дітлахів Камінь-Каширської, Головненської та Рівненської громад.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.
Як зазначив очільник ОВА Юрій Погуляйко, нині тут найбільш гостро стоїть питання підвезення дітей та педагогів до закладів освіти. Адже з початку повномасштабного вторгнення в цих громадах на військові потреби вилучили 7 шкільних автобусів.
Нагадаємо, що у 2023 році за рахунок освітньої субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів придбали 26 шкільних автобусів торгівельної марки ЗАЗ. На даний момент передали 23, очікується ще 3.
А загалом парк шкільних автобусів Волині налічує 236 одиниць техніки.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.
Як зазначив очільник ОВА Юрій Погуляйко, нині тут найбільш гостро стоїть питання підвезення дітей та педагогів до закладів освіти. Адже з початку повномасштабного вторгнення в цих громадах на військові потреби вилучили 7 шкільних автобусів.
Нагадаємо, що у 2023 році за рахунок освітньої субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів придбали 26 шкільних автобусів торгівельної марки ЗАЗ. На даний момент передали 23, очікується ще 3.
А загалом парк шкільних автобусів Волині налічує 236 одиниць техніки.
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