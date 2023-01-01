На потреби ЗСУ у ліцеї на Волині забирають шкільний автобус: чим довозитимуть учнів





Про це Ігор Кузава.



Два десятки батьків учнів Переспівського ліцею 12 грудня прийшли до школи, аби дізнатися, чим їхні діти доїжджатимуть на навчання з віддалених сіл.



У навчальному закладі повідомили, що шкільний транспорт забирають на потреби збройних сил, розповіла багатодітна мама Ольга Лукашевич. Жінка має трьох дітей.



"Старша ходить в сьомий клас, менша в третій, і в садочок вожу в ясельну групу. Вожу їх шкільним автобусом, назад забираю так само шкільним автобусом", — говорить жінка.



Що каже керівництво Переспівського ліцею



У Переспівському ліцеї навчається 344 учні, 177 доїжджають з одинадцяти навколишніх сіл, каже директорка навчального закладу Ольга Нечипорук.



"В нас було два автобуси. Один забрали на потреби фронту, зараз забирають вже другий автобус. Найдальша відстань це Тихотин, Берегове і Малинівка – це 11, 13, 15 кілометрів", — говорить Ольга Нечипорук.



Як розв'язуватимуть проблему доїзду дітей у громаді



Зі слів керівника гуманітарного відділу Рожищенської громади Ігоря Кузави, поки чекатимуть на новий автобус, дітей возитиме автобус з Топільнянського ліцею, там їх є два.



"В цьому році передбачено три мільйони гривень на закупівлю двох шкільних автобусів за співфінансування. Один шкільний автобус ми вже отримали, на наступному тижні обласне управління освіти обіцяє, що ми отримаємо другий автобус. І цей другий автобус піде в Переспівську школу", — каже Ігор Кузава.



Водій навчального закладу села Топільне Руслан Семенюк каже, що другий автобус — на 55 місць, його отримали, як гуманітарну допомогу із Польщі, поки ним учнів не возили. Зараз транспортний засіб готовий до використання.



Яка ситуація зі шкільними автобусами на Волині



Від початку повномасштабного вторгнення на потреби фронту у волинських шкіл вилучили 66 автобусів із 245-ти, нині за кошти державної субвенції та співфінансування громад закупили та повернули навчальним закладам 23 автобуси, сказала керівниця обласного управління освіти Наталія Матвіюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації 14 грудня автобус Переспівського ліцею має бути біля обласного територіального центру комплектації. Його передадуть на потреби ЗСУ.Про це Суспільному розповів керівник гуманітарного відділу Рожищенської громадиДва десятки батьків учнів Переспівського ліцею 12 грудня прийшли до школи, аби дізнатися, чим їхні діти доїжджатимуть на навчання з віддалених сіл.У навчальному закладі повідомили, що шкільний транспорт забирають на потреби збройних сил, розповіла багатодітна мама. Жінка має трьох дітей."Старша ходить в сьомий клас, менша в третій, і в садочок вожу в ясельну групу. Вожу їх шкільним автобусом, назад забираю так само шкільним автобусом", — говорить жінка.У Переспівському ліцеї навчається 344 учні, 177 доїжджають з одинадцяти навколишніх сіл, каже директорка навчального закладу"В нас було два автобуси. Один забрали на потреби фронту, зараз забирають вже другий автобус. Найдальша відстань це Тихотин, Берегове і Малинівка – це 11, 13, 15 кілометрів", — говорить Ольга Нечипорук.Зі слів керівника гуманітарного відділу Рожищенської громади Ігоря Кузави, поки чекатимуть на новий автобус, дітей возитиме автобус з Топільнянського ліцею, там їх є два."В цьому році передбачено три мільйони гривень на закупівлю двох шкільних автобусів за співфінансування. Один шкільний автобус ми вже отримали, на наступному тижні обласне управління освіти обіцяє, що ми отримаємо другий автобус. І цей другий автобус піде в Переспівську школу", — каже Ігор Кузава.Водій навчального закладу села Топільнекаже, що другий автобус — на 55 місць, його отримали, як гуманітарну допомогу із Польщі, поки ним учнів не возили. Зараз транспортний засіб готовий до використання.Від початку повномасштабного вторгнення на потреби фронту у волинських шкіл вилучили 66 автобусів із 245-ти, нині за кошти державної субвенції та співфінансування громад закупили та повернули навчальним закладам 23 автобуси, сказала керівниця обласного управління освіти Наталія Матвіюк.

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