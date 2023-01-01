На війні загинув солдат з Волині Володимир Ковальчук

Володимир Ковальчук.



Про це повідомив Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.



18 серпня 2023 року, виконуючи бойове завдання, загинув солдат Ковальчук Володимир Васильович, 12.12.1991 року народження, житель села Височне.





«Надія жевріла до останнього, але ДНК підтвердилося: знову згасло молоде життя, знову яскрава зірка зникла з небокраю... Слів замало, бо материнське серце розривається від пекучого болю. Щирі співчуття родині, вічна пам'ять Захиснику», - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російськими окупантами загинув 31-річний солдат з ВолиніПро це повідомив Ратнівський селищний голова18 серпня 2023 року, виконуючи бойове завдання, загинув солдат Ковальчук Володимир Васильович, 12.12.1991 року народження, житель села Височне.«Надія жевріла до останнього, але ДНК підтвердилося: знову згасло молоде життя, знову яскрава зірка зникла з небокраю... Слів замало, бо материнське серце розривається від пекучого болю. Щирі співчуття родині, вічна пам'ять Захиснику», - йдеться у повідомленні.

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