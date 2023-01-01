На війні загинув солдат з Волині Володимир Ковальчук

На війні загинув солдат з Волині Володимир Ковальчук
На війні з російськими окупантами загинув 31-річний солдат з Волині Володимир Ковальчук.

Про це повідомив Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.

18 серпня 2023 року, виконуючи бойове завдання, загинув солдат Ковальчук Володимир Васильович, 12.12.1991 року народження, житель села Височне.
На війні загинув солдат з Волині Володимир Ковальчук


«Надія жевріла до останнього, але ДНК підтвердилося: знову згасло молоде життя, знову яскрава зірка зникла з небокраю... Слів замало, бо материнське серце розривається від пекучого болю. Щирі співчуття родині, вічна пам'ять Захиснику», - йдеться у повідомленні.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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