Через збій у роботі «Київстар» не всі волиняни знатимуть про повітряну тривогу
Сьогодні, 21:22
Під час збою у роботі мобільного оператора «Київстар» у волинян можуть не спрацювати системи оповіщення про повітряну тривогу на мобільному телефоні.
Без мобільного зв’язку та за відсутності інтернет-мережі сповіщення волиняни не отримають у соцмережах і невідомо, чи за таких обставин працюватиме мобільний додаток «Повітряна тривога».
Начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко на своїй сторінці у фейсбуці підтвердив, що збій роботи мережі «Київстар» вплине на сповіщення про повітряну тривогу з мобільних пристроїв.
«Адже при відсутності інтернету у вас не спрацює додаток «Повітряна тривога», а також не прийде повідомлення у телеграм-каналі «Оповіщення Волинь».
Відтак, необхідно орієнтуватися на систему оповіщення за допомогою сирен на вулиці», - йдеться у дописі очільника ОВА.
Наразі відомо, що спеціалісти мобільного оператора «Київстар», у роботі якого стався масштабний технічний збій, частково відновили роботу послуг фіксованого зв’язку
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Без мобільного зв’язку та за відсутності інтернет-мережі сповіщення волиняни не отримають у соцмережах і невідомо, чи за таких обставин працюватиме мобільний додаток «Повітряна тривога».
Начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко на своїй сторінці у фейсбуці підтвердив, що збій роботи мережі «Київстар» вплине на сповіщення про повітряну тривогу з мобільних пристроїв.
«Адже при відсутності інтернету у вас не спрацює додаток «Повітряна тривога», а також не прийде повідомлення у телеграм-каналі «Оповіщення Волинь».
Відтак, необхідно орієнтуватися на систему оповіщення за допомогою сирен на вулиці», - йдеться у дописі очільника ОВА.
Наразі відомо, що спеціалісти мобільного оператора «Київстар», у роботі якого стався масштабний технічний збій, частково відновили роботу послуг фіксованого зв’язку
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