«Київстар» оголосив про часткове відновлення послуг фіксованого зв'язку

«Київстар» оголосив про часткове відновлення послуг фіксованого зв'язку
Спеціалісти мобільного оператора «Київстар», у роботі якого стався масштабний технічний збій, частково відновили роботу послуг фіксованого зв’язку. В компанії сподіваються, що зможуть відновити інші послуги протягом 13 грудня.

Про це повідомили у пресслужбі «Київстару».

У компанії наголосили, що мережа «зазнала наймасштабнішої в історії глобального телеком-ринку хакерської атаки, через що абоненти оператора не мали можливості користуватись послугами зв’язку».

«Спеціалісти компанії станом на 20.00 12 грудня частково відновили роботу послуг фіксованого зв’язку. Наразі спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг і зроблять все можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня. Відновлення сервісів може відбуватись поступово, про що ми повідомлятимемо додатково», — повідомили у пресслужбі оператора.

Компанія висловила подяку правоохоронним органам, державним службам, Службі безпеки України «за миттєву реакцію і професійну допомогу в вирішенні цієї безпрецедентної ситуації».

«Після стабілізації роботи мережі усі абоненти та корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, обов’язково отримають компенсації.

Вся команда «Київстар» висловлює вдячність абонентам, колегам по телеком-ринку, корпоративним клієнтам за розуміння і підтримку», — наголосили в «Київстарі».

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Теги: Київстар, послуги
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