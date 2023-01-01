В одному з районних ТЦК Волині – новий очільник

В одному з районних ТЦК Волині – новий очільник
У четвертому відділі Ковельського РТЦК та СП – новий очільник.

Про це повідомили на сторінці ТЦК у Фейсбуці.

«Наказом Командувача військ оперативного командування «Захід» Збройних Сил України 26 листопада 2023 року майора Олександра Левицького призначено на посаду начальника Четвертого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки», – йдеться у повідомленні.

В одному з районних ТЦК Волині – новий очільник


До цього майор Олександр Левицький проходив службу в державній прикордонній службі та військовій частині А1008 на посаді старшого оперативного чергового відділення бойового управління. З 2020 року відважно захищав Україну в АТО (ООС).

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Теги: ТЦК, Волинь
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