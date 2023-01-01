Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

В області – хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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