Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.
В області – хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.
В області – хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.
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