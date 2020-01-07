Різдвяна кутя: традиційний та оригінальні рецепти

Кутя від Євгена Клопотенка

250-300 г пшениці

4 склянки води

50 г вершкового масла або 2 ст. л. соняшникової олії

2-3 ст. л. меду

2 ст. л. маку

50 г волоських горіхів

100 г кураги

50 г родзинок

1 лимон (цедра та сік)

1 см кореня імбиру

Традиційна кутя

пшениця - 1 ст.

сухофрукти (яблука, абрикоси, груші, сливи) - 150 г

родзинки - 100 г

мак - 100 г

горіхи волоські - 100 г

мед - 3 ст. л.

цукор - 2 ст. л.

Гурманська кутя

перловка або пшениця – 300 г

мак – 200 г

сушені яблука – 100 г

цукор – 2-3 ст. л.

цедра ½ лимона

посічені волоські горіхи – 100 г

сушена журавлина – 100 г

родзинки – 100 г

Кутя з рису з апельсиновим соком

рис - 1 ст.

сік апельсиновий - 2,5 ст.

родзинки - 100 г

курага - 100 г

фундук - 100 г

мигдаль - 100 г

чорнослив - 3 шт.

мед - 1,5 ст. л.

Панська кутя

пшениця (або рис) – 300 г

мак – 200 г

мед – 2-3 ст. л.

родзинки – 50 г

асорті цукатів – 100-150 г

волоські горіхи – 50 г

мигдаль смажений – 50 г

цедра ½ лимона

Різдвяна кутя - це одна з найулюбленіших традиційних страв, яку готують у багатьох українських сім'ях на Різдво. Це сакральна для українців страва. Вона супроводжувала нас крізь тисячоліття, була на святковому столі у найважчі часи, допомагала відчувати зв’язок поколінь і залишається з нами й зараз.Кутя готується з пшеничних зерен, маку, меду, сухофруктів та горіхів. Зерно є символом вічного життя, його відновлення і кругообігу. Мак означає родючість, щедрість, достаток. Мед – це задоволення, солодке буття.Саме єдність сенсу і смаку робить цю страву особливою. А в наші часи різдвяна кутя – це ще й символ нескореності. Ми зваримо її, хай навіть на газовому пальнику і при свічках.t підготувало п’ять рецептів куті – від традиційної до оригінальної. Головне правило приготування: мак, пшеницю і родзинки треба попередньо замочити у воді, бажано на ніч.1.Помийте 250-300 г пшениці й залийте 4 склянками води. Варіть на невеликому вогні 30-40 хвилин до готовності.2.Ще в теплу кашу додайте 50 г вершкового масла, якщо готуєте щедру кутю, або 2 ст. л. соняшникової олії, якщо пісну. Так смак буде більш насиченим і збалансованим.3.Наріжте 100 г помитої чи / та розпареної кураги невеликими кубиками.4.Додайте в пшеницю з маслом чи олією подрібнену курагу і 50 г родзинок.5.Потім всипте 2 ст. л маку та 1 см натертого на дрібній тертці кореня імбиру.6.Додайте жменю крупно подрібнених волоських горіхів і перемішайте кутю, щоб всі компоненти рівномірно розподілилися.7.Добре помийте лимон, обсушіть. Натріть його цедру на дрібній тертці.8.Додайте в нашу кутю з пшениці 2-3 ст. л. меду і натерту цедру лимона.9.Видавіть 1-2 ст. л. лимонного соку, влийте його в кутю і знову перемішайте. Залиште страву мінімум на 2 години, щоб настоялася. А вже після цього можна її насипати у красиву миску і ставити у центр святкового стола.1.Насамперед необхідно гарно перебрати пшеницю, промити її та замочити на декілька годин, а краще на ніч. Уранці злити з пшениці воду, залити її новою і варити на повільному вогні до повної готовності.2.Налити в каструлю 2 літри води і покласти її на вогонь. Сухофрукти перебрати та ретельно промити. Після закипання води викласти у каструлю сухофрукти та варити їх 10-15 хвилин на повільному вогні. 3.Потім зняти з вогню й залишити узвар настоюватися на кілька годин.4.Тим часом промити мак і залити його окропом. Потім злити воду, ще раз промити мак і знову залити його окропом, накрити кришкою й залишити на півгодинки. Злити з розпареного маку воду і перетерти його в ступці разом із цукром.5.Родзинки промити й залити на 10-15 хвилин окропом. Горіхи висушити в духовці або на сухій сковороді, потім очистити від лушпиння і подрібнити.6.Готову пшеницю викласти у миску, додати до неї мак, узвар, родзинки, горіхи та мед. Перемішати всі інгредієнти і подавати кутю до столу.Читайте також:1.Мак запарюємо і перетираємо. Родзинки і журавлину запарюємо, як вказано вище.2.З сушених яблук варимо узвар. Яблука дістаємо, але не їмо і не викидаємо. Беремо необхідну для варіння перловки або пшениці кількість узвару (дивіться на упаковці крупи) і варимо її до готовності. Даємо охолонути.3.Яблука з узвару кладемо на сковорідку, ледь-ледь змащену маслом, щоб не горіла, підсушуємо яблука і додаємо горіхи та цукор, тримаємо на середньому вогні, постійно перемішуючи, поки яблука і горіхи карамелізуються. Даємо охолонути.4.В розтертий мак додаємо цукор, втираємо туди лимонну цедру, додаємо журавлину, родзинки, кашу. Перемішуємо. Якщо кутя надто густа, додаємо трошки узвару. Викладаємо в макітру або креманку, зверху викладаємо карамелізовані яблука з горіхами.⠀1.Рис добре промити, пересипати в каструлю, в якій буде варитися. 2.Залити апельсиновим соком. Перемішати, покласти на вогонь і варити до готовності.3.Фундук і мигдаль посмажити на сухій сковорідці або в мікрохвильовій печі. Потім нарізати їх невеликими шматочками. Пересипати все у тарілку.4.Курагу нарізати невеликими шматочками. Подрібнити чорнослив.5.У готовий рис висипати родзинки, курагу, чорнослив, подрібнений фундук, мигдаль, мед та добре перемішати.1.Мак запарюємо і розтираємо, родзинки запарюємо, пшеницю відварюємо, як у рецептах, поданих вище.2.Горіхи подрібнюємо. В макітрі або глибокій мисці змішуємо всі інгредієнти, тремо цедру, перемішуємо і подаємо на стіл.