Різдвяна кутя: традиційний та оригінальні рецепти

Різдвяна кутя: традиційний та оригінальні рецепти
Різдвяна кутя - це одна з найулюбленіших традиційних страв, яку готують у багатьох українських сім'ях на Різдво. Це сакральна для українців страва. Вона супроводжувала нас крізь тисячоліття, була на святковому столі у найважчі часи, допомагала відчувати зв’язок поколінь і залишається з нами й зараз.

Кутя готується з пшеничних зерен, маку, меду, сухофруктів та горіхів. Зерно є символом вічного життя, його відновлення і кругообігу. Мак означає родючість, щедрість, достаток. Мед – це задоволення, солодке буття.

Саме єдність сенсу і смаку робить цю страву особливою. А в наші часи різдвяна кутя – це ще й символ нескореності. Ми зваримо її, хай навіть на газовому пальнику і при свічках.

Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало п’ять рецептів куті – від традиційної до оригінальної. Головне правило приготування: мак, пшеницю і родзинки треба попередньо замочити у воді, бажано на ніч.

Кутя від Євгена Клопотенка


Інгредієнти:
  • 250-300 г пшениці

  • 4 склянки води

  • 50 г вершкового масла або 2 ст. л. соняшникової олії

  • 2-3 ст. л. меду

  • 2 ст. л. маку

  • 50 г волоських горіхів

  • 100 г кураги

  • 50 г родзинок

  • 1 лимон (цедра та сік)

  • 1 см кореня імбиру

    • Різдвяна кутя: традиційний та оригінальні рецепти

    Приготування:
    1.Помийте 250-300 г пшениці й залийте 4 склянками води. Варіть на невеликому вогні 30-40 хвилин до готовності.
    2.Ще в теплу кашу додайте 50 г вершкового масла, якщо готуєте щедру кутю, або 2 ст. л. соняшникової олії, якщо пісну. Так смак буде більш насиченим і збалансованим.
    3.Наріжте 100 г помитої чи / та розпареної кураги невеликими кубиками.
    4.Додайте в пшеницю з маслом чи олією подрібнену курагу і 50 г родзинок.
    5.Потім всипте 2 ст. л маку та 1 см натертого на дрібній тертці кореня імбиру.
    6.Додайте жменю крупно подрібнених волоських горіхів і перемішайте кутю, щоб всі компоненти рівномірно розподілилися.
    7.Добре помийте лимон, обсушіть. Натріть його цедру на дрібній тертці.
    8.Додайте в нашу кутю з пшениці 2-3 ст. л. меду і натерту цедру лимона.
    9.Видавіть 1-2 ст. л. лимонного соку, влийте його в кутю і знову перемішайте. Залиште страву мінімум на 2 години, щоб настоялася. А вже після цього можна її насипати у красиву миску і ставити у центр святкового стола.

    Традиційна кутя


    Різдвяна кутя: традиційний та оригінальні рецепти

    Інгредієнти:
  • пшениця - 1 ст.

  • сухофрукти (яблука, абрикоси, груші, сливи) - 150 г

  • родзинки - 100 г

  • мак - 100 г

  • горіхи волоські - 100 г

  • мед - 3 ст. л.

  • цукор - 2 ст. л.

    • Приготування:
    1.Насамперед необхідно гарно перебрати пшеницю, промити її та замочити на декілька годин, а краще на ніч. Уранці злити з пшениці воду, залити її новою і варити на повільному вогні до повної готовності.
    2.Налити в каструлю 2 літри води і покласти її на вогонь. Сухофрукти перебрати та ретельно промити. Після закипання води викласти у каструлю сухофрукти та варити їх 10-15 хвилин на повільному вогні. 3.Потім зняти з вогню й залишити узвар настоюватися на кілька годин.
    4.Тим часом промити мак і залити його окропом. Потім злити воду, ще раз промити мак і знову залити його окропом, накрити кришкою й залишити на півгодинки. Злити з розпареного маку воду і перетерти його в ступці разом із цукром.
    5.Родзинки промити й залити на 10-15 хвилин окропом. Горіхи висушити в духовці або на сухій сковороді, потім очистити від лушпиння і подрібнити.
    6.Готову пшеницю викласти у миску, додати до неї мак, узвар, родзинки, горіхи та мед. Перемішати всі інгредієнти і подавати кутю до столу.

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    Гурманська кутя


    Різдвяна кутя: традиційний та оригінальні рецепти

    Інгредієнти:
  • перловка або пшениця – 300 г

  • мак – 200 г

  • сушені яблука – 100 г

  • цукор – 2-3 ст. л.

  • цедра ½ лимона

  • посічені волоські горіхи – 100 г

  • сушена журавлина – 100 г

  • родзинки – 100 г

    • Приготування:
    1.Мак запарюємо і перетираємо. Родзинки і журавлину запарюємо, як вказано вище.
    2.З сушених яблук варимо узвар. Яблука дістаємо, але не їмо і не викидаємо. Беремо необхідну для варіння перловки або пшениці кількість узвару (дивіться на упаковці крупи) і варимо її до готовності. Даємо охолонути.
    3.Яблука з узвару кладемо на сковорідку, ледь-ледь змащену маслом, щоб не горіла, підсушуємо яблука і додаємо горіхи та цукор, тримаємо на середньому вогні, постійно перемішуючи, поки яблука і горіхи карамелізуються. Даємо охолонути.
    4.В розтертий мак додаємо цукор, втираємо туди лимонну цедру, додаємо журавлину, родзинки, кашу. Перемішуємо. Якщо кутя надто густа, додаємо трошки узвару. Викладаємо в макітру або креманку, зверху викладаємо карамелізовані яблука з горіхами.⠀

    Кутя з рису з апельсиновим соком


    Різдвяна кутя: традиційний та оригінальні рецепти

    Інгредієнти:
  • рис - 1 ст.

  • сік апельсиновий - 2,5 ст.

  • родзинки - 100 г

  • курага - 100 г

  • фундук - 100 г

  • мигдаль - 100 г

  • чорнослив - 3 шт.

  • мед - 1,5 ст. л.

    • Приготування:
    1.Рис добре промити, пересипати в каструлю, в якій буде варитися. 2.Залити апельсиновим соком. Перемішати, покласти на вогонь і варити до готовності.
    3.Фундук і мигдаль посмажити на сухій сковорідці або в мікрохвильовій печі. Потім нарізати їх невеликими шматочками. Пересипати все у тарілку.
    4.Курагу нарізати невеликими шматочками. Подрібнити чорнослив.
    5.У готовий рис висипати родзинки, курагу, чорнослив, подрібнений фундук, мигдаль, мед та добре перемішати.

    Панська кутя


    Різдвяна кутя: традиційний та оригінальні рецепти

    Інгредієнти:
  • пшениця (або рис) – 300 г

  • мак – 200 г

  • мед – 2-3 ст. л.

  • родзинки – 50 г

  • асорті цукатів – 100-150 г

  • волоські горіхи – 50 г

  • мигдаль смажений – 50 г

  • цедра ½ лимона

    • Приготування:
    1.Мак запарюємо і розтираємо, родзинки запарюємо, пшеницю відварюємо, як у рецептах, поданих вище.
    2.Горіхи подрібнюємо. В макітрі або глибокій мисці змішуємо всі інгредієнти, тремо цедру, перемішуємо і подаємо на стіл.

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    Теги: кутя, Різдво, рецепти
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