На Волині суд дав 3 роки тюрми чоловіку, який відмовився від мобілізації
Сьогодні, 18:25
Волинянин, який отримав повістку та відмовився від мобілізації, проведе за ґратами три роки.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на вирок Камінь-Каширського райсуду.
За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії. Він у січні 2023 року отримав повістку, проте відмовився від призову в армію.
На суді чоловік провину визнав та пояснив, що він дійсно придатний до служби в ЗСУ, проте ухилився, бо в останній момент запанікував.
"У скоєному щиро кається, просить його суворо не карати та врахувати, що робить добровільні грошові внески на допомогу Збройним силам України та є членом команди ДФТГ (добровольче формування територіальної громади - ред.)", - йдеться у матеріалі суду.
Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.
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Про це повідомляє ТСН з посиланням на вирок Камінь-Каширського райсуду.
За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії. Він у січні 2023 року отримав повістку, проте відмовився від призову в армію.
На суді чоловік провину визнав та пояснив, що він дійсно придатний до служби в ЗСУ, проте ухилився, бо в останній момент запанікував.
"У скоєному щиро кається, просить його суворо не карати та врахувати, що робить добровільні грошові внески на допомогу Збройним силам України та є членом команди ДФТГ (добровольче формування територіальної громади - ред.)", - йдеться у матеріалі суду.
Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.
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