На Волині суд дав 3 роки тюрми чоловіку, який відмовився від мобілізації





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За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії. Він у січні 2023 року отримав повістку, проте відмовився від призову в армію.



На суді чоловік провину визнав та пояснив, що він дійсно придатний до служби в ЗСУ, проте ухилився, бо в останній момент запанікував.



"У скоєному щиро кається, просить його суворо не карати та врахувати, що робить добровільні грошові внески на допомогу Збройним силам України та є членом команди ДФТГ (добровольче формування територіальної громади - ред.)", - йдеться у матеріалі суду.



Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянин, який отримав повістку та відмовився від мобілізації, проведе за ґратами три роки.Про це повідомляє ТСН з посиланням на вирок Камінь-Каширського райсуду.За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії. Він у січні 2023 року отримав повістку, протев армію.На суді чоловік провину визнав та пояснив, що він дійсно придатний до служби в ЗСУ, проте ухилився, бо в останній момент запанікував."У скоєному щиро кається, просить його суворо не карати та врахувати, що робить добровільні грошові внески на допомогу Збройним силам України та є членом команди ДФТГ (добровольче формування територіальної громади - ред.)", - йдеться у матеріалі суду.Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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