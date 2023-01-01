На Волині суд дав 3 роки тюрми чоловіку, який відмовився від мобілізації

На Волині суд дав 3 роки тюрми чоловіку, який відмовився від мобілізації
Волинянин, який отримав повістку та відмовився від мобілізації, проведе за ґратами три роки.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на вирок Камінь-Каширського райсуду.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії. Він у січні 2023 року отримав повістку, проте відмовився від призову в армію.

На суді чоловік провину визнав та пояснив, що він дійсно придатний до служби в ЗСУ, проте ухилився, бо в останній момент запанікував.

"У скоєному щиро кається, просить його суворо не карати та врахувати, що робить добровільні грошові внески на допомогу Збройним силам України та є членом команди ДФТГ (добровольче формування територіальної громади - ред.)", - йдеться у матеріалі суду.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дідух на Різдво: давня традиція поширюється не лише в селах, а й у містах
У Луцьку замерзлу заплаву річки Стир заполонили рибалки
Посилки «Укрпоштою» із Луцька в Луцьк їдуть через Львів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Різдвяна кутя: традиційний та оригінальні рецепти
Сьогодні, 19:29
Показали, як укріплюють кордон із Білоруссю
Сьогодні, 18:52
На Волині суд дав 3 роки тюрми чоловіку, який відмовився від мобілізації
Сьогодні, 18:25
Пункти незламності у Володимирі: перелік та адреси
Сьогодні, 18:01
Данілов анонсував зміни в мобілізації найближчим часом
Сьогодні, 17:18
Схожі новини
Аварія на Волині: легковик влетів під вантажівку Аварія на Волині: легковик влетів під вантажівку
09 грудень, 11:51
На Волині експрикордонник за «трансфер» ухилянтів отримав 5 років тюрми На Волині експрикордонник за «трансфер» ухилянтів отримав 5 років тюрми
07 грудень, 18:29
У Луцьку чиновницю судять за службове зловживання У Луцьку чиновницю судять за службове зловживання
05 грудень, 16:41
У Луцьку судили прикордонника, який хотів «підзаробити» на ухилянтах У Луцьку судили прикордонника, який хотів «підзаробити» на ухилянтах
04 грудень, 18:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Різдвяна кутя: традиційний та оригінальні рецепти
Сьогодні, 19:29
 0
Показали, як укріплюють кордон із Білоруссю
Сьогодні, 18:52
 0
На Волині суд дав 3 роки тюрми чоловіку, який відмовився від мобілізації
Сьогодні, 18:25
 0
Пункти незламності у Володимирі: перелік та адреси
Сьогодні, 18:01
 0
Данілов анонсував зміни в мобілізації найближчим часом
Сьогодні, 17:18
 0
Медіа
відео
1/8