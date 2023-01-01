Данілов анонсував зміни в мобілізації найближчим часом





Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю BBC, передає



"Ми зараз запускаємо нову програму, ми вже декілька разів на засіданнях Ставки це питання (про мобілізацію - ред.) проговорювали. Я думаю, що найближчим часом будуть нові ініціативи, в тому числі законодавчі, з цього приводу", - зазначив Данілов.



За словами секретаря РНБО, це питання зараз комплексно розробляється.



"Це і залучення рекрутингових компаній, і багато інших речей. Я б не хотів зараз давати остаточну відповідь, тому що, ще раз наголошую, воно зараз у процесі. Єдине, що можна сказати, що на наступному засіданні Ставки президент дав вказівку, щоб це питання було остаточно підготовлене", - зауважив Данілов.



Коментуючи питання про те, чи вистачить Україні людей, аби далі воювати, Данілов наголосив, що у війні постійно не буде вистачати трьох речей.



"У вас не буде вистачати часу, у вас не буде вистачати зброї, і у вас не буде вистачати людей", - констатував він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На наступному засіданні Ставки розглядатимуться нові ініціативи щодо мобілізації в Україні.Про це заявив секретар РНБОв інтерв’ю BBC, передає Цензор.НЕТ "Ми зараз запускаємо нову програму, ми вже декілька разів на засіданнях Ставки це питання (про мобілізацію - ред.) проговорювали. Я думаю, що найближчим часом будуть нові ініціативи, в тому числі законодавчі, з цього приводу", - зазначив Данілов.За словами секретаря РНБО, це питання зараз комплексно розробляється."Це і залучення рекрутингових компаній, і багато інших речей. Я б не хотів зараз давати остаточну відповідь, тому що, ще раз наголошую, воно зараз у процесі. Єдине, що можна сказати, що на наступному засіданні Ставки президент дав вказівку, щоб це питання було остаточно підготовлене", - зауважив Данілов.Коментуючи питання про те, чи вистачить Україні людей, аби далі воювати, Данілов наголосив, що у війні постійно не буде вистачати трьох речей."У вас не буде вистачати часу, у вас не буде вистачати зброї, і у вас не буде вистачати людей", - констатував він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію