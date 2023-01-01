Данілов анонсував зміни в мобілізації найближчим часом

Данілов анонсував зміни в мобілізації найближчим часом
На наступному засіданні Ставки розглядатимуться нові ініціативи щодо мобілізації в Україні.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зараз запускаємо нову програму, ми вже декілька разів на засіданнях Ставки це питання (про мобілізацію - ред.) проговорювали. Я думаю, що найближчим часом будуть нові ініціативи, в тому числі законодавчі, з цього приводу", - зазначив Данілов.

За словами секретаря РНБО, це питання зараз комплексно розробляється.

"Це і залучення рекрутингових компаній, і багато інших речей. Я б не хотів зараз давати остаточну відповідь, тому що, ще раз наголошую, воно зараз у процесі. Єдине, що можна сказати, що на наступному засіданні Ставки президент дав вказівку, щоб це питання було остаточно підготовлене", - зауважив Данілов.

Коментуючи питання про те, чи вистачить Україні людей, аби далі воювати, Данілов наголосив, що у війні постійно не буде вистачати трьох речей.

"У вас не буде вистачати часу, у вас не буде вистачати зброї, і у вас не буде вистачати людей", - констатував він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дідух на Різдво: давня традиція поширюється не лише в селах, а й у містах
У Луцьку замерзлу заплаву річки Стир заполонили рибалки
Посилки «Укрпоштою» із Луцька в Луцьк їдуть через Львів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пункти незламності у Володимирі: перелік та адреси
Сьогодні, 18:01
Данілов анонсував зміни в мобілізації найближчим часом
Сьогодні, 17:18
Німці передали Ковелю бус, навантажувач та три пожежні автомобілі
Сьогодні, 16:49
Українські хакери зламали федеральну податкову службу росії
Сьогодні, 16:24
Кібератаку на «Київстар» розслідує СБУ: можлива причетність спесцлужб росії
Сьогодні, 16:00
Схожі новини
США допоможуть Україні створити сили, «здатні відбити російську агресію», – Остін США допоможуть Україні створити сили, «здатні відбити російську агресію», – Остін
Сьогодні, 12:00
Свій дім чоловік звів власними руками: 42-річному захиснику з Волині потрібен біонічний протез Свій дім чоловік звів власними руками: 42-річному захиснику з Волині потрібен біонічний протез
Сьогодні, 11:40
Росія втратила за добу ще 800 окупантів Росія втратила за добу ще 800 окупантів
Сьогодні, 09:38
Вночі росія запустила по Україні 15 «шахедів» Вночі росія запустила по Україні 15 «шахедів»
Сьогодні, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пункти незламності у Володимирі: перелік та адреси
Сьогодні, 18:01
 0
Данілов анонсував зміни в мобілізації найближчим часом
Сьогодні, 17:18
 0
Німці передали Ковелю бус, навантажувач та три пожежні автомобілі
Сьогодні, 16:49
 0
Українські хакери зламали федеральну податкову службу росії
Сьогодні, 16:24
 0
Кібератаку на «Київстар» розслідує СБУ: можлива причетність спесцлужб росії
Сьогодні, 16:00
 0
Медіа
відео
1/8