Данілов анонсував зміни в мобілізації найближчим часом
Сьогодні, 17:18
На наступному засіданні Ставки розглядатимуться нові ініціативи щодо мобілізації в Україні.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю BBC, передає Цензор.НЕТ.
"Ми зараз запускаємо нову програму, ми вже декілька разів на засіданнях Ставки це питання (про мобілізацію - ред.) проговорювали. Я думаю, що найближчим часом будуть нові ініціативи, в тому числі законодавчі, з цього приводу", - зазначив Данілов.
За словами секретаря РНБО, це питання зараз комплексно розробляється.
"Це і залучення рекрутингових компаній, і багато інших речей. Я б не хотів зараз давати остаточну відповідь, тому що, ще раз наголошую, воно зараз у процесі. Єдине, що можна сказати, що на наступному засіданні Ставки президент дав вказівку, щоб це питання було остаточно підготовлене", - зауважив Данілов.
Коментуючи питання про те, чи вистачить Україні людей, аби далі воювати, Данілов наголосив, що у війні постійно не буде вистачати трьох речей.
"У вас не буде вистачати часу, у вас не буде вистачати зброї, і у вас не буде вистачати людей", - констатував він.
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Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю BBC, передає Цензор.НЕТ.
"Ми зараз запускаємо нову програму, ми вже декілька разів на засіданнях Ставки це питання (про мобілізацію - ред.) проговорювали. Я думаю, що найближчим часом будуть нові ініціативи, в тому числі законодавчі, з цього приводу", - зазначив Данілов.
За словами секретаря РНБО, це питання зараз комплексно розробляється.
"Це і залучення рекрутингових компаній, і багато інших речей. Я б не хотів зараз давати остаточну відповідь, тому що, ще раз наголошую, воно зараз у процесі. Єдине, що можна сказати, що на наступному засіданні Ставки президент дав вказівку, щоб це питання було остаточно підготовлене", - зауважив Данілов.
Коментуючи питання про те, чи вистачить Україні людей, аби далі воювати, Данілов наголосив, що у війні постійно не буде вистачати трьох речей.
"У вас не буде вистачати часу, у вас не буде вистачати зброї, і у вас не буде вистачати людей", - констатував він.
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