Пункти незламності у Володимирі: перелік та адреси

Пункти незламності у Володимирі: перелік та адреси
У разі необхідності у Володимирі, що на Волині будуть розгорнуті пункти незламності.

Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.

У громаді визначили місця, де у разі необхідності будуть розгорнуті пункти незламності. Нагадаємо, що пункт незламності – це спеціальний об’єкт, який функціонує у випадку настання критичних (надзвичайних) ситуацій, зокрема тривалої відсутності електропостачання (блекаут не менше 24 годин), відсутності мобільного зв’язку, опалення, водопостачання, водовідведення та забезпечений автономним електро-, теплопостачанням, зв’язком та освітленням, запасом води, харчовими продуктами тощо.

Наразі у громаді є один постійний пункт незламності, який облаштовано за кошти громади на території 7-ї ДПРЧ (вул. Коперника, 2, м. Володимир).

У випадку тривалої відсутності електропостачання такі ж пункти, де можна зарядити гаджети, скористатись інтернет-зв’язком та зігрітись, будуть розгорнуті за такими адресами:

- вул. Сагайдачного, 12, м. Володимир,
- вул. Соборна, 6 (приміщення відділу поліції), м.Володимир,
- вул. Соборна, 13 (приміщення відділу поліції), м.Володимир,
- вул. Поліської Січі, 46 (музей воїнів-інтернаціоналістів), м.Володимир,
- вул. Луцька, 230 (амбулаторія ЗПСМ №3), м.Володимир,
- вул. Героїв Майдану, 2А (адмінприміщення), с.Заріччя,
- вул. Шкільна, 23 (адмінприміщення), с.Ласків.

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Теги: пункт незламності, Волинь
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