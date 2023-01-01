Пункти незламності у Володимирі: перелік та адреси

У разі необхідності у Володимирі, що на Волині будуть розгорнуті пункти незламності.Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.У громаді визначили місця, де у разі необхідності будуть розгорнуті пункти незламності. Нагадаємо, що пункт незламності – це спеціальний об’єкт, який функціонує у випадку настання критичних (надзвичайних) ситуацій, зокрема тривалої відсутності електропостачання (блекаут не менше 24 годин), відсутності мобільного зв’язку, опалення, водопостачання, водовідведення та забезпечений автономним електро-, теплопостачанням, зв’язком та освітленням, запасом води, харчовими продуктами тощо.Наразі у громаді є один постійний пункт незламності, який облаштовано за кошти громади на території 7-ї ДПРЧ (вул. Коперника, 2, м. Володимир).У випадку тривалої відсутності електропостачання такі ж пункти, де можна зарядити гаджети, скористатись інтернет-зв’язком та зігрітись, будуть розгорнуті за такими адресами:- вул. Сагайдачного, 12, м. Володимир,- вул. Соборна, 6 (приміщення відділу поліції), м.Володимир,- вул. Соборна, 13 (приміщення відділу поліції), м.Володимир,- вул. Поліської Січі, 46 (музей воїнів-інтернаціоналістів), м.Володимир,- вул. Луцька, 230 (амбулаторія ЗПСМ №3), м.Володимир,- вул. Героїв Майдану, 2А (адмінприміщення), с.Заріччя,- вул. Шкільна, 23 (адмінприміщення), с.Ласків.