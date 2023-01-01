Показали, як укріплюють кордон із Білоруссю
Сьогодні, 18:52
Триває постійна робота з укріплення державного кордону з білоруссю. Незважаючи на зміну погодних умов, інженерні підрозділи Державної прикордонної служби України працюють над встановленням різного типу інженерних загороджень.
Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
По всій ділянці українсько-білоруського кордону копають протитанкові рови. Триває спорудження залізобетонного, металево-сітчастого загородження та загородження з колючо-ріжучого дроту типу Єгоза. На відкритих ділянках місцевості також встановлюємо протитанкові бетонні піраміди.
Для проведення робіт прикордонники використовують як відомчу спецтехніку, так і техніку, отриману в якості допомоги. Також укріплення відбувається за активного сприяння органів місцевого самоврядування.
Крім того, спільно з підрозділами Сил оборони, на загрозливих напрямках продовжується нарощення мінно-вибухових загороджень.
«На даний час ситуація на кордоні з білоруссю залишається повністю контрольована. Але ми розуміємо загрозу, яка може йти з цього напрямку, адже дана країна продовжує підтримувати росію у війні, розв’язаній проти нашої держави. За обстановкою по той бік кордону постійно стежать підрозділи розвідки, аби оцінювати стан загрози для вчасного реагування», - зазначає помічник голови ДПСУ Андрій Демченко.
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Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
По всій ділянці українсько-білоруського кордону копають протитанкові рови. Триває спорудження залізобетонного, металево-сітчастого загородження та загородження з колючо-ріжучого дроту типу Єгоза. На відкритих ділянках місцевості також встановлюємо протитанкові бетонні піраміди.
Для проведення робіт прикордонники використовують як відомчу спецтехніку, так і техніку, отриману в якості допомоги. Також укріплення відбувається за активного сприяння органів місцевого самоврядування.
Крім того, спільно з підрозділами Сил оборони, на загрозливих напрямках продовжується нарощення мінно-вибухових загороджень.
«На даний час ситуація на кордоні з білоруссю залишається повністю контрольована. Але ми розуміємо загрозу, яка може йти з цього напрямку, адже дана країна продовжує підтримувати росію у війні, розв’язаній проти нашої держави. За обстановкою по той бік кордону постійно стежать підрозділи розвідки, аби оцінювати стан загрози для вчасного реагування», - зазначає помічник голови ДПСУ Андрій Демченко.
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