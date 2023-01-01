Кордон із Білоруссю продовжують укріплювати і мінувати
Сьогодні, 14:10
Попри відсутність безпосередньої на цей момент загрози, Україна продовжує укріплювати і мінувати кордон із Білоруссю.
Про це в етері телемарафону сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Суспільне.
За його словами, білоруський напрям пріоритетний для України в плані безпеки.
"На щастя, по той бік кордону не фіксується будь-яких дій, які б створювали загрозу Україні зараз. До того ж Росія не має в Білорусі достатньої кількості своїх підрозділів і техніки, щоб здійснити повторне вторгнення. Але ми розуміємо, що Білорусь продовжує підтримувати країну-агресора, тому цей напрям продовжує укріплюватися по всій лінії кордону і мінуватися", — сказав речник ДПСУ.
Демченко також зазначив, що Україна закрила пункти пропуску з Білоруссю.
Раніше у ЗСУ повідомили, що українські захисники нині не фіксують ознак створення ударних угруповань російських військ на території Білорусі.
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Про це в етері телемарафону сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Суспільне.
За його словами, білоруський напрям пріоритетний для України в плані безпеки.
"На щастя, по той бік кордону не фіксується будь-яких дій, які б створювали загрозу Україні зараз. До того ж Росія не має в Білорусі достатньої кількості своїх підрозділів і техніки, щоб здійснити повторне вторгнення. Але ми розуміємо, що Білорусь продовжує підтримувати країну-агресора, тому цей напрям продовжує укріплюватися по всій лінії кордону і мінуватися", — сказав речник ДПСУ.
Демченко також зазначив, що Україна закрила пункти пропуску з Білоруссю.
Раніше у ЗСУ повідомили, що українські захисники нині не фіксують ознак створення ударних угруповань російських військ на території Білорусі.
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