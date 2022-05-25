Чимале село на Волині понад місяць відрізане від світу

не ходить маршрутка, тож мешканці не мають чим добратися ні в селище Ратне, ні у ближні населені пункти, не кажучи вже про районний центр Ковель чи обласний центр Луцьк.



Про це пише



Про наболілу проблему повідомив місцевий священник Олександр Ковальчук. Автобус «Гута–Ратне», перестав курсувати, оскільки закінчився термін, наданий перевізнику згідно з тендером, і не був продовжений. Тим часом у Гуті є жінка з недугою нирок, якій тричі на тиждень потрібно доїжджати у лікарню Ратного на гемодіаліз, не кажучи вже про щоденні потреби людей.



Перемовини мешканців села з представниками місцевої влади, за словами отця Олександра, поки що не дали бажаного результату, тож люди доведені до відчаю.



Про те, чому Гута вже місяць відрізана від світу, розповів староста села Микола Свіржевський: «Справа в тому, що водій автобуса «Гута – Ратне» Василь Гайдучик пішов служити у прикордонні війська. Ще пів року після цього їздили на маршруті його дружина та син. Але коли 4 грудня закінчився термін надання послуги, згідно з тендером, то вони не стали продовжувати далі дозволи на перевезення. Село залишилося без маршрутки. З приводу проблеми, яка виникла, голова Заболоттівської громади, до якої належить Гута, Валерій Свіржевський звернувся письмово у департамент транспорту та зв’язку Волинської обласної адміністрації. Виявилося, що потрібно шукати нового перевізника…»



За словами пана Миколи, на його пропозицію відгукнувся перевізник Сергій (прізвище староста поки що не оприлюднює. – ред.) із Ковеля. Він має маршрути на Щедрогір, Жиричі. А оскільки є ще вільні автобуси, то «готовий хоч сьогодні пустити їх на Гуту». До того ж – за зручним для людей графіком. Перевізник подав необхідні документи у департамент транспорту Волинської ОДА.



Про це сказав і перевізник. Чоловік зауважив при цьому, що «це не так швидко робиться». Мовляв, якийсь час директор департаменту була відсутня – тепер, коли вона вже на роботі, то справа повинна зрушити з місця. Але коли саме піде маршрутка на Гуту – поки що говорити рано.



Хотілося б, аби ця добра новина якнайшвидше потішила мешканців села і їм не довелося вдаватися до акції протесту: як сказав староста, люди вже готові були перекривати дорогу, якою вивозять ліс, і «це не з метою комусь нашкодити, а для того, щоб їх почули». До речі, в Гуті проживає 1730 осіб. Тобто це не той випадок, коли маршрут нерентабельний, а через це й непривабливий для перевізників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Село Гута, що на Волині, вже місяць відрізане від світу. Туди із 6 листопада, тож мешканці не мають чим добратися ні в селище Ратне, ні у ближні населені пункти, не кажучи вже про районний центр Ковель чи обласний центр Луцьк.Про це пише Волинь нова Про наболілу проблему повідомив місцевий священник. Автобус «Гута–Ратне», перестав курсувати, оскільки закінчився термін, наданий перевізнику згідно з тендером, і не був продовжений. Тим часом у Гуті є жінка з недугою нирок, якій тричі на тиждень потрібно доїжджати у лікарню Ратного на гемодіаліз, не кажучи вже про щоденні потреби людей.Перемовини мешканців села з представниками місцевої влади, за словами отця Олександра, поки що не дали бажаного результату, тож люди доведені до відчаю.Про те, чому Гута вже місяць відрізана від світу, розповів староста села: «Справа в тому, що водій автобуса «Гута – Ратне»пішов служити у прикордонні війська. Ще пів року після цього їздили на маршруті його дружина та син. Але коли 4 грудня закінчився термін надання послуги, згідно з тендером, то вони не стали продовжувати далі дозволи на перевезення. Село залишилося без маршрутки. З приводу проблеми, яка виникла, голова Заболоттівської громади, до якої належить Гута,звернувся письмово у департамент транспорту та зв’язку Волинської обласної адміністрації. Виявилося, що потрібно шукати нового перевізника…»За словами пана Миколи, на його пропозицію відгукнувся перевізник(прізвище староста поки що не оприлюднює. – ред.) із Ковеля. Він має маршрути на Щедрогір, Жиричі. А оскільки є ще вільні автобуси, то «готовий хоч сьогодні пустити їх на Гуту». До того ж – за зручним для людей графіком. Перевізник подав необхідні документи у департамент транспорту Волинської ОДА.Про це сказав і перевізник. Чоловік зауважив при цьому, що «це не так швидко робиться». Мовляв, якийсь час директор департаменту була відсутня – тепер, коли вона вже на роботі, то справа повинна зрушити з місця. Але коли саме піде маршрутка на Гуту – поки що говорити рано.Хотілося б, аби ця добра новина якнайшвидше потішила мешканців села і їм не довелося вдаватися до акції протесту: як сказав староста, люди вже готові були перекривати дорогу, якою вивозять ліс, і «це не з метою комусь нашкодити, а для того, щоб їх почули». До речі, в Гуті проживає 1730 осіб. Тобто це не той випадок, коли маршрут нерентабельний, а через це й непривабливий для перевізників.

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