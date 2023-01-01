Залужний нагородив військову з Волині

Наказом головнокомандувача Збройних сил Українивійськовослужбовцявідзначена почесним нагрудним знаком "Хрест Військова честь".Також, захисниці присвоєно первинне офіцерське звання молодшого лейтенанта, повідомляє у фейсбуці Підгайцівська громада.Депутатка Підгайцівської сільської ради 8-го скликання Тетяна Тирилюк від початку повномасштабного вторгнення вступила до лав підгайцівського ДФТГ, а з жовтня 2022 несе почесну службу в ЗСУ.Таке відповідальне вольове рішення Тетяна Тирилюк прийняла за покликом свого серця, вважаючи, що її знання та досвід потрібні для наближення Перемоги України.Нагадаємо, що Нагрудним знаком «Хрест Військова честь» нагороджуються військові ЗСУ за:«Вітаємо нашу мужню Захисницю, бажаємо їй сили і Божого благословення на шляху до Перемоги», - повідомили у громаді.