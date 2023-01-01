Залужний нагородив військову з Волині

Залужний нагородив військову з Волині
Наказом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного військовослужбовця Тетяна Тирилюк відзначена почесним нагрудним знаком "Хрест Військова честь".

Також, захисниці присвоєно первинне офіцерське звання молодшого лейтенанта, повідомляє у фейсбуці Підгайцівська громада.

Депутатка Підгайцівської сільської ради 8-го скликання Тетяна Тирилюк від початку повномасштабного вторгнення вступила до лав підгайцівського ДФТГ, а з жовтня 2022 несе почесну службу в ЗСУ.
Залужний нагородив військову з Волині

Таке відповідальне вольове рішення Тетяна Тирилюк прийняла за покликом свого серця, вважаючи, що її знання та досвід потрібні для наближення Перемоги України.
Залужний нагородив військову з Волині

Нагадаємо, що Нагрудним знаком «Хрест Військова честь» нагороджуються військові ЗСУ за:

- значний особистий внесок у розвиток сектору національної безпеки і оборони;
- розбудову Збройних Сил України;
- становлення і підвищення бойового потенціалу видів, родів військ ЗСУ, їх реформування до стандартів НАТО.
Залужний нагородив військову з Волині

«Вітаємо нашу мужню Захисницю, бажаємо їй сили і Божого благословення на шляху до Перемоги», - повідомили у громаді.

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Теги: війна, ЗСУ, наближають перемогу
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