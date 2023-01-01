На війні загинув волинянин Валерій Юневич
Сьогодні, 15:12
У боях із російськими загарбниками поліг мешканець міста Камень-Каширського на Волині Валерій Юневич.
Про це повідомляє Камінь-Каширська РВА.
«З фронту продовжують надходити скорботні сповіщення. Знову Камінь-Каширська громада. Місто. В зоні бойових дій обірвалося життя краянина Валерія Юневича», - повідомили у РВА.
Дні жалоби у районі продовжено – до 12 грудня.
«Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним захисника України», - зазначили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.
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Про це повідомляє Камінь-Каширська РВА.
«З фронту продовжують надходити скорботні сповіщення. Знову Камінь-Каширська громада. Місто. В зоні бойових дій обірвалося життя краянина Валерія Юневича», - повідомили у РВА.
Дні жалоби у районі продовжено – до 12 грудня.
«Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним захисника України», - зазначили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.
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