На війні загинув волинянин Валерій Юневич

На війні загинув волинянин Валерій Юневич
У боях із російськими загарбниками поліг мешканець міста Камень-Каширського на Волині Валерій Юневич.

Про це повідомляє Камінь-Каширська РВА.

«З фронту продовжують надходити скорботні сповіщення. Знову Камінь-Каширська громада. Місто. В зоні бойових дій обірвалося життя краянина Валерія Юневича», - повідомили у РВА.

Дні жалоби у районі продовжено – до 12 грудня.

«Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним захисника України», - зазначили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.


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Теги: загиблі, війна
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