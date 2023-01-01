На війні загинув волинянин Валерій Юневич

Валерій Юневич.



Про це повідомляє Камінь-Каширська РВА.



«З фронту продовжують надходити скорботні сповіщення. Знову Камінь-Каширська громада. Місто. В зоні бойових дій обірвалося життя краянина Валерія Юневича», - повідомили у РВА.



Дні жалоби у районі продовжено – до 12 грудня.



«Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним захисника України», - зазначили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боях із російськими загарбниками поліг мешканець міста Камень-Каширського на ВолиніПро це повідомляє Камінь-Каширська РВА.«З фронту продовжують надходити скорботні сповіщення. Знову Камінь-Каширська громада. Місто. В зоні бойових дій обірвалося життя краянина Валерія Юневича», - повідомили у РВА.Дні жалоби у районі продовжено – до 12 грудня.«Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним захисника України», - зазначили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію