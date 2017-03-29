У селі під Луцьком в аварію потрапила маршрутка

У селі під Луцьком в аварію потрапила маршрутка
У селі Полонка, що неподалік обласного центру Волині, сьогодні, 10 грудня, трапилася ДТП за участю маршрутки.

Про це пише Конкурент.

Поблизу Луцька у селі Полонка сталася ДТП за участю маршрутного автобуса. Аварія трапилася зранку 10 грудня.

Маршрутний автобус №9 має серйозні пошкодження. Автівка ж перевернулася від удару на бік.

На місці працювали «швидка» та поліція.

Деталі – згодом.