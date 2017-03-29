У селі під Луцьком в аварію потрапила маршрутка
Сьогодні, 15:37
У селі Полонка, що неподалік обласного центру Волині, сьогодні, 10 грудня, трапилася ДТП за участю маршрутки.
Про це пише Конкурент.
Поблизу Луцька у селі Полонка сталася ДТП за участю маршрутного автобуса. Аварія трапилася зранку 10 грудня.
Маршрутний автобус №9 має серйозні пошкодження. Автівка ж перевернулася від удару на бік.
На місці працювали «швидка» та поліція.
Деталі – згодом.
Про це пише Конкурент.
Поблизу Луцька у селі Полонка сталася ДТП за участю маршрутного автобуса. Аварія трапилася зранку 10 грудня.
Маршрутний автобус №9 має серйозні пошкодження. Автівка ж перевернулася від удару на бік.
На місці працювали «швидка» та поліція.
Деталі – згодом.