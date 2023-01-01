Під Луцьком – аварія за участі навчального авто
Сьогодні, 14:14
Неподалік Луцька, у селі Струміка, сьогодні, 8 грудня, в дорожньо-транспортну пригоду потрапив навчальний автомобіль.
Про це пише Конкурент.
У селі Струмівка Луцького району трапилася ДТП за участі навчального автомобіля і мінівена.
Зі слів очевидців, навчальний автомобіль хотів розвернутися і у нього на повній швидкості влетів бус.
В результаті сильного удару легковик відкинуло.
На місці працює поліція. Деталі – згодом.
Нагадаємо, ДТП за участі трьох транспортних засобів трапилася у Луцьку.
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Про це пише Конкурент.
У селі Струмівка Луцького району трапилася ДТП за участі навчального автомобіля і мінівена.
Зі слів очевидців, навчальний автомобіль хотів розвернутися і у нього на повній швидкості влетів бус.
В результаті сильного удару легковик відкинуло.
На місці працює поліція. Деталі – згодом.
Нагадаємо, ДТП за участі трьох транспортних засобів трапилася у Луцьку.
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