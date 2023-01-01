Під Луцьком – аварія за участі навчального авто

Під Луцьком – аварія за участі навчального авто
Неподалік Луцька, у селі Струміка, сьогодні, 8 грудня, в дорожньо-транспортну пригоду потрапив навчальний автомобіль.

Про це пише Конкурент.

У селі Струмівка Луцького району трапилася ДТП за участі навчального автомобіля і мінівена.

Зі слів очевидців, навчальний автомобіль хотів розвернутися і у нього на повній швидкості влетів бус.
Під Луцьком – аварія за участі навчального авто

В результаті сильного удару легковик відкинуло.

На місці працює поліція. Деталі – згодом.
Під Луцьком – аварія за участі навчального авто

Нагадаємо, ДТП за участі трьох транспортних засобів трапилася у Луцьку.

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Теги: ДТП, Луцьк
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