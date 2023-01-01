Під Луцьком – аварія за участі навчального авто





Про це пише



У селі Струмівка Луцького району трапилася ДТП за участі навчального автомобіля і мінівена.



Зі слів очевидців, навчальний автомобіль хотів розвернутися і у нього на повній швидкості влетів бус.



В результаті сильного удару легковик відкинуло.



На місці працює поліція. Деталі – згодом.



Нагадаємо, ДТП за участі трьох транспортних засобів трапилася у Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неподалік Луцька, у селі Струміка, сьогодні, 8 грудня, в дорожньо-транспортну пригоду потрапив навчальний автомобіль.Про це пише Конкурент У селі Струмівка Луцького району трапилася ДТП за участі навчального автомобіля і мінівена.Зі слів очевидців, навчальний автомобіль хотів розвернутися і у нього на повній швидкості влетів бус.В результаті сильного удару легковик відкинуло.На місці працює поліція. Деталі – згодом.Нагадаємо, ДТП за участі трьох транспортних засобів

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