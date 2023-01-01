Британія розширила санкції проти Білорусі

Британія розширила санкції проти Білорусі
Велика Британія у п’ятницю, 8 грудня, на 17 позицій розширила санкції проти Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Британії.

Санкції були застосовані до 17 представників судової системи Білорусі, зокрема до прокурорів, суддів та слідчих, які причетні до репресій проти політичних активістів, незалежних журналістів та правозахисників.

Британія також наклала санкції проти низки осіб, пов’язаних з урядами, судовими та слідчими органами Гаїті, Ірану та Сирії.

«Ми не потерпимо, щоб злочинці та репресивні режими попирали основні права та свободи простих людей у всьому світі. Я чітко розумію, що через 75 років після Загальної декларації прав людини Велика Британія та наші союзники продовжуватимуть невпинно переслідувати тих, хто позбавляє людей їхньої свободи», – сказав міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь, санкції
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