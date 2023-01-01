СБУ: зрадник із Одеси хотів балотуватися до Ради

Працівники СБУ затримали в Одесі зрадника, який хотів балотуватися до Верховної Ради України, щобПро це в телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.Служба безпеки провела спецоперацію, у результаті якої в Одесі затримала агента фсб, який збирав розвіддані та готував диверсії на території регіону.Останній місяць фігурант активно займався «розкруткою» власного образу як потенційного кандидата у народні депутати України.Для цього він вступив до місцевої громадської організації, яка займається питаннями екології, а також розмістив свою політичну рекламу на декількох пасажирських автобусах, що курсують містом.За матеріалами слідства, гроші на обидва «проєкти» були виділені російською спецслужбою. Окремо він також запросив для себе винагороду у 5,5 тис. американських доларів щомісяця.Також задокументовано, що російський агент намагався виявити локації ППО та засобів берегової оборони міста, у тому числі протикорабельних комплексів ЗСУ.Співробітники СБУ затримали фігуранта «на гарячому» під час виконання ним дорозвідки місцевості поблизу одного з українських об’єктів.За даними слідства, затриманим є місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у жовтні цього року. Тоді ж отримав оперативний псевдонім «Мазепа».Для фото-, відеофіксації «потрібних» об’єктів, він придбав на чорному ринку спеціальний пристрій прихованої зйомки.Передачу отриманих відомостей він здійснював через популярний месенджер, а щоб максимально замаскувати «сеанси» зв’язку використовував різні телефонні номери та акаунти.Згодом ворожий агент написав заяву на вступ до кремлівської партії «єдина росія» і у разі захоплення регіону сподівався увійти до керівної ланки окупаційної адміністрації рф.Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон із доказами комунікації з агресором.На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.