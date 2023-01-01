За зраду експрацівник держохорони на Чернігівщині сів за ґрати

До 15 років за ґратами засуджено ексспівробітника УДО, який перейшов на бік ворога та забезпечував житлом і продуктами військових рф.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За принципової позиції Офісу Генерального прокурора суд ухвалив обвинувальний вирок співробітнику охорони Служби Департаменту охорони об’єктів УДО України.Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення державної зради та самовільне залишення військової частини або місця служби (ч. 2 ст. 111 та ч. 5 ст. 407 КК України).Також засудженого позбавлено військового звання.Доведено, що ексспівробітник Управління держохорони, будучи військовослужбовцем та працівником правоохоронного органу, 24 лютого 2022 року не з’явився на службу без поважних причин в умовах воєнного стану.Він порушив військову Присягу таДо 31 березня 2022 року він перебував за місцем свого постійного проживання на тимчасово окупованій території в с. Нова Басань Чернігівської області, виконував накази командирів військовослужбовців рф.Поселив їх у своєму помешканні та готував для них їжу, разом з окупантами відбирав продукти харчування та інше майно у місцевих мешканців, брав участь у заволодінні товарами з місцевого магазину, зі зброєю здійснював патрулювання території.До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.Досудове розслідування - ДБР.