За зраду експрацівник держохорони на Чернігівщині сів за ґрати
Сьогодні, 13:02
До 15 років за ґратами засуджено ексспівробітника УДО, який перейшов на бік ворога та забезпечував житлом і продуктами військових рф.
Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За принципової позиції Офісу Генерального прокурора суд ухвалив обвинувальний вирок співробітнику охорони Служби Департаменту охорони об’єктів УДО України.
Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення державної зради та самовільне залишення військової частини або місця служби (ч. 2 ст. 111 та ч. 5 ст. 407 КК України).
Також засудженого позбавлено військового звання.
Доведено, що ексспівробітник Управління держохорони, будучи військовослужбовцем та працівником правоохоронного органу, 24 лютого 2022 року не з’явився на службу без поважних причин в умовах воєнного стану.
Він порушив військову Присягу та перейшов на бік ворога.
До 31 березня 2022 року він перебував за місцем свого постійного проживання на тимчасово окупованій території в с. Нова Басань Чернігівської області, виконував накази командирів військовослужбовців рф.
Поселив їх у своєму помешканні та готував для них їжу, разом з окупантами відбирав продукти харчування та інше майно у місцевих мешканців, брав участь у заволодінні товарами з місцевого магазину, зі зброєю здійснював патрулювання території.
До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.
Досудове розслідування - ДБР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За принципової позиції Офісу Генерального прокурора суд ухвалив обвинувальний вирок співробітнику охорони Служби Департаменту охорони об’єктів УДО України.
Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення державної зради та самовільне залишення військової частини або місця служби (ч. 2 ст. 111 та ч. 5 ст. 407 КК України).
Також засудженого позбавлено військового звання.
Доведено, що ексспівробітник Управління держохорони, будучи військовослужбовцем та працівником правоохоронного органу, 24 лютого 2022 року не з’явився на службу без поважних причин в умовах воєнного стану.
Він порушив військову Присягу та перейшов на бік ворога.
До 31 березня 2022 року він перебував за місцем свого постійного проживання на тимчасово окупованій території в с. Нова Басань Чернігівської області, виконував накази командирів військовослужбовців рф.
Поселив їх у своєму помешканні та готував для них їжу, разом з окупантами відбирав продукти харчування та інше майно у місцевих мешканців, брав участь у заволодінні товарами з місцевого магазину, зі зброєю здійснював патрулювання території.
До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.
Досудове розслідування - ДБР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Прикордонники на Волині приземлили дрон контрабандистів
Сьогодні, 13:17
За зраду експрацівник держохорони на Чернігівщині сів за ґрати
Сьогодні, 13:02
У Луцьку прощаються із Героєм, який помер у госпіталі
Сьогодні, 12:12