У Слідкомі РФ підтвердили вбивство зрадника Киви

Іллі Киви.



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"Увечері на території парку одного з котеджних містечок у селі Супонєво Одинцовського міського округу невідомий зробив у потерпілого постріли з невстановленої зброї. Від поранень чоловік помер на місці. Встановлено особу вбитого – це ексдепутат Верховної Ради України Ілля Кива", – йдеться у повідомленні.



У Слідчому комітеті РФ кажуть, що відпрацьовуються різні версії події, за фактом вбивства Киви порушено кримінальну справу.



Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони Україні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Слідчому комітеті РФ підтвердили вбивство колишнього депутата Верховної Ради УкраїниПро це інформує Радіо Свобода "Увечері на території парку одного з котеджних містечок у селі Супонєво Одинцовського міського округу невідомий зробив у потерпілого постріли з невстановленої зброї. Від поранень чоловік помер на місці. Встановлено особу вбитого – це ексдепутат Верховної Ради України Ілля Кива", – йдеться у повідомленні.У Слідчому комітеті РФ кажуть, що відпрацьовуються різні версії події, за фактом вбивства Киви порушено кримінальну справу.Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони Україні підтвердили смерть зрадника і екснардепа Іллі Киви.

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