У Слідкомі РФ підтвердили вбивство зрадника Киви

У Слідкомі РФ підтвердили вбивство зрадника Киви
У Слідчому комітеті РФ підтвердили вбивство колишнього депутата Верховної Ради України Іллі Киви.

Про це інформує Радіо Свобода.

"Увечері на території парку одного з котеджних містечок у селі Супонєво Одинцовського міського округу невідомий зробив у потерпілого постріли з невстановленої зброї. Від поранень чоловік помер на місці. Встановлено особу вбитого – це ексдепутат Верховної Ради України Ілля Кива", – йдеться у повідомленні.

У Слідчому комітеті РФ кажуть, що відпрацьовуються різні версії події, за фактом вбивства Киви порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони Україні підтвердили смерть зрадника і екснардепа Іллі Киви.

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Теги: Ілля Кива, смерть
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