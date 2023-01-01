До Луцька «на щиті» привезуть тіла загиблих на війні Героїв





Збір о 10 годині у селі Піддубці на АЗС «KING OIL». Про це повідомляють волонтери, інформує



Час прибуття орієнтовно о 10:30 годині. Волонтери попереджують, що можливі зміни у часі.



Кортеж проїжджатиме через усе місто. Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці у четвер, 7 грудня, до Луцька прибуде Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.Збір о 10 годині у селі Піддубці на АЗС «KING OIL». Про це повідомляють волонтери, інформує ВСН Час прибуття орієнтовно о 10:30 годині. Волонтери попереджують, що можливі зміни у часі.Кортеж проїжджатиме через усе місто. Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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