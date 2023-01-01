До Луцька «на щиті» привезуть тіла загиблих на війні Героїв
Сьогодні, 21:17
Вранці у четвер, 7 грудня, до Луцька прибуде Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.
Збір о 10 годині у селі Піддубці на АЗС «KING OIL». Про це повідомляють волонтери, інформує ВСН.
Час прибуття орієнтовно о 10:30 годині. Волонтери попереджують, що можливі зміни у часі.
Кортеж проїжджатиме через усе місто. Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
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Збір о 10 годині у селі Піддубці на АЗС «KING OIL». Про це повідомляють волонтери, інформує ВСН.
Час прибуття орієнтовно о 10:30 годині. Волонтери попереджують, що можливі зміни у часі.
Кортеж проїжджатиме через усе місто. Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
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