До Луцька «на щиті» привезуть тіла загиблих на війні Героїв

Вранці у четвер, 7 грудня, до Луцька прибуде Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.

Збір о 10 годині у селі Піддубці на АЗС «KING OIL». Про це повідомляють волонтери, інформує ВСН.

Час прибуття орієнтовно о 10:30 годині. Волонтери попереджують, що можливі зміни у часі.

Кортеж проїжджатиме через усе місто. Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой, місія "на щиті"
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