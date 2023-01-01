У ГУР підтвердили ліквідацію зрадника Іллі Киви

Іллі Киви.



Таку інформацію підтвердив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону, – пише



«Можемо підтвердити, що Кива – «всьо». І така доля спіткатиме й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму», – сказав він.



Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, російські ЗМІ з посиланням на джерела почали писати про те, що колишнього українського нардепа Іллю Киву знайшли мертвим.



Його тіло нібито виявили у Московській області в Одінцовському районі, уточнювали російські пропагандистські видання.



Зазначимо, Ілля Кива підтримував Росію у війні проти України. Ще до початку повномасштабного вторгнення колишній нардеп втік на територію країни-агресора.



Ще у минулому році його оголосили у міжнародний розшук. Тоді Державне бюро розслідувань зібрало для цього усі необхідні документи.



Кілька тижнів тому український суд заочно виніс вирок Киві. Він отримав 14 років в'язниці за держзраду і не лише.



Вирок виконати було неможливо, оскільки екс-нардеп продовжував перебувати на території Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Головному управлінні розвідки Міноборони Україні підтвердили смерть зрадника і екснардепаТаку інформацію підтвердив представник ГУРв ефірі телемарафону, – пише ТСН «Можемо підтвердити, що Кива – «всьо». І така доля спіткатиме й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму», – сказав він.Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, російські ЗМІ з посиланням на джерела почали писати про те, що колишнього українського нардепа Іллю Киву знайшли мертвим.Його тіло нібито виявили у Московській області в Одінцовському районі, уточнювали російські пропагандистські видання.Зазначимо, Ілля Кива підтримував Росію у війні проти України. Ще до початку повномасштабного вторгнення колишній нардеп втік на територію країни-агресора.Ще у минулому році його оголосили у міжнародний розшук. Тоді Державне бюро розслідувань зібрало для цього усі необхідні документи.Кілька тижнів тому український суд заочно виніс вирок Киві. Він отримав 14 років в'язниці за держзраду і не лише.Вирок виконати було неможливо, оскільки екс-нардеп продовжував перебувати на території Росії.

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