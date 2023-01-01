У ГУР підтвердили ліквідацію зрадника Іллі Киви

У ГУР підтвердили ліквідацію зрадника Іллі Киви
У Головному управлінні розвідки Міноборони Україні підтвердили смерть зрадника і екснардепа Іллі Киви.

Таку інформацію підтвердив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону, – пише ТСН.

«Можемо підтвердити, що Кива – «всьо». І така доля спіткатиме й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму», – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, російські ЗМІ з посиланням на джерела почали писати про те, що колишнього українського нардепа Іллю Киву знайшли мертвим.

Його тіло нібито виявили у Московській області в Одінцовському районі, уточнювали російські пропагандистські видання.

Зазначимо, Ілля Кива підтримував Росію у війні проти України. Ще до початку повномасштабного вторгнення колишній нардеп втік на територію країни-агресора.

Ще у минулому році його оголосили у міжнародний розшук. Тоді Державне бюро розслідувань зібрало для цього усі необхідні документи.

Кілька тижнів тому український суд заочно виніс вирок Киві. Він отримав 14 років в'язниці за держзраду і не лише.

Вирок виконати було неможливо, оскільки екс-нардеп продовжував перебувати на території Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ілля Кива, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Військові – це майбутня еліта», - командир гармати Максим Новицький
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До Луцька «на щиті» привезуть тіла загиблих на війні Героїв
Сьогодні, 21:17
Світовий рекорд: стало відоме ім'я снайпера, який ліквідував окупанта на відстані 3,8 км
Сьогодні, 20:45
У ГУР підтвердили ліквідацію зрадника Іллі Киви
Сьогодні, 20:11
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 грудня
Сьогодні, 20:00
Волиняни здобули 3 медалі на всеукраїнському турнірі з дзюдо
Сьогодні, 19:22
Схожі новини
У Слідкомі РФ підтвердили вбивство зрадника Киви У Слідкомі РФ підтвердили вбивство зрадника Киви
Сьогодні, 21:21
Обірвалося життя очільниці підрозділу Червоного Хреста на Волині Обірвалося життя очільниці підрозділу Червоного Хреста на Волині
Сьогодні, 13:21
Помер відомий волинський художник Володимир Жупанюк Помер відомий волинський художник Володимир Жупанюк
Сьогодні, 12:28
Судили волинянина, який через ревнощі побив жінку до смерті Судили волинянина, який через ревнощі побив жінку до смерті
05 грудень, 11:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Слідкомі РФ підтвердили вбивство зрадника Киви
Сьогодні, 21:21
 0
До Луцька «на щиті» привезуть тіла загиблих на війні Героїв
Сьогодні, 21:17
 0
Світовий рекорд: стало відоме ім'я снайпера, який ліквідував окупанта на відстані 3,8 км
Сьогодні, 20:45
 0
У ГУР підтвердили ліквідацію зрадника Іллі Киви
Сьогодні, 20:11
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8