Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно. Без опадів. Ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 4-6° морозу.
В області – хмарно. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. Ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° морозу.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно. Без опадів. Ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 4-6° морозу.
В області – хмарно. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. Ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° морозу.
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