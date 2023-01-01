Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарно. Без опадів. Ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 4-6° морозу.

В області – хмарно. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. Ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° морозу.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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