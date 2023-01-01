Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



У Луцьку – хмарно. Без опадів. Ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 4-6° морозу.



В області – хмарно. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. Ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° морозу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 грудня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – хмарно. Без опадів. Ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 4-6° морозу.В області – хмарно. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. Ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° морозу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію