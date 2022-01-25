Світовий рекорд: стало відоме ім'я снайпера, який ліквідував окупанта на відстані 3,8 км

В'ячеслав Ковальський.



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Він стріляв із гвинтівки «Володар Обрію» — це мультикаліберна снайперська гвинтівка, що розроблена однойменною українською компанією за участю ще двох іноземних — американської Bartlein Barrels та британської ARC Ballistics. До гвинтівки розробили також спеціальний набій 12,7×114 HL.





Нагадаємо, ми раніше повідомляли, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Снайпер контр-розвідки СБУ, який влучив у російського солдата з відстані у 3800 метрів, — це 58-річний колишній бізнесмен та стрілець-спортсменПро це пише Wall Street Journal Він стріляв із гвинтівки «Володар Обрію» — це мультикаліберна снайперська гвинтівка, що розроблена однойменною українською компанією за участю ще двох іноземних — американської Bartlein Barrels та британської ARC Ballistics. До гвинтівки розробили також спеціальний набій 12,7×114 HL.Нагадаємо, ми раніше повідомляли, що снайперу Служби безпеки України вдалося ліквідувати російського окупанта на відстані 3,8 км. Такий результат є новим світовим рекордом.

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