Світовий рекорд: стало відоме ім'я снайпера, який ліквідував окупанта на відстані 3,8 км

Світовий рекорд: стало відоме ім'я снайпера, який ліквідував окупанта на відстані 3,8 км
Снайпер контр-розвідки СБУ, який влучив у російського солдата з відстані у 3800 метрів, — це 58-річний колишній бізнесмен та стрілець-спортсмен В'ячеслав Ковальський.

Про це пише Wall Street Journal.


Світовий рекорд: стало відоме ім'я снайпера, який ліквідував окупанта на відстані 3,8 км

Він стріляв із гвинтівки «Володар Обрію» — це мультикаліберна снайперська гвинтівка, що розроблена однойменною українською компанією за участю ще двох іноземних — американської Bartlein Barrels та британської ARC Ballistics. До гвинтівки розробили також спеціальний набій 12,7×114 HL.
Світовий рекорд: стало відоме ім'я снайпера, який ліквідував окупанта на відстані 3,8 км


Нагадаємо, ми раніше повідомляли, що снайперу Служби безпеки України вдалося ліквідувати російського окупанта на відстані 3,8 км. Такий результат є новим світовим рекордом.

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Теги: снайпер, СБУ, рекорд
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