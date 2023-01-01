Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 3,8 км, встановивши світовий рекорд

Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 3,8 км, встановивши світовий рекорд
Снайперу Служби безпеки України вдалося ліквідувати російського окупанта на відстані 3,8 км. Такий результат є новим світовим рекордом.

Про це пише Hromadske з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що спецпризначенець СБУ ліквідував окупанта на дистанції 3,8 км з української гвинтівки "Володар Обрію".

"Володар Обрію" — це мультикаліберна снайперська гвинтівка, що розроблена українською компанією за участю ще двох іноземних — американської Bartlein Barrels та британської ARC Ballistics.

Відомо, що попередній снайперський рекорд встановив у 2017 році канадський військовослужбовець, який вбив бойовика угруповання "Ісламська держава" в Іраку на відстані 3540 метрів.

До цього рекордом вважався постріл британського снайпера Крейга Гаррісона на відстань 2475 метрів.

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Теги: снайпер, СБУ, війна, рекорд
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