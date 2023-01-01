Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 3,8 км, встановивши світовий рекорд





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Зазначається, що спецпризначенець СБУ ліквідував окупанта на дистанції 3,8 км з української гвинтівки "Володар Обрію".



"Володар Обрію" — це мультикаліберна снайперська гвинтівка, що розроблена українською компанією за участю ще двох іноземних — американської Bartlein Barrels та британської ARC Ballistics.



Відомо, що попередній снайперський рекорд встановив у 2017 році канадський військовослужбовець, який вбив бойовика угруповання "Ісламська держава" в Іраку на відстані 3540 метрів.



До цього рекордом вважався постріл британського снайпера Крейга Гаррісона на відстань 2475 метрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Снайперу Служби безпеки України вдалося ліквідувати російського окупанта на відстані 3,8 км. Такий результат є новим світовим рекордом.Про це пише Hromadske з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.Зазначається, що спецпризначенець СБУ ліквідував окупанта на дистанції 3,8 км з української гвинтівки "Володар Обрію"."Володар Обрію" — це мультикаліберна снайперська гвинтівка, що розроблена українською компанією за участю ще двох іноземних — американської Bartlein Barrels та британської ARC Ballistics.Відомо, що попередній снайперський рекорд встановив у 2017 році канадський військовослужбовець, який вбив бойовика угруповання "Ісламська держава" в Іраку на відстані 3540 метрів.До цього рекордом вважався постріл британського снайпера Крейга Гаррісона на відстань 2475 метрів.

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