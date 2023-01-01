Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 3,8 км, встановивши світовий рекорд
Сьогодні, 14:38
Снайперу Служби безпеки України вдалося ліквідувати російського окупанта на відстані 3,8 км. Такий результат є новим світовим рекордом.
Про це пише Hromadske з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.
Зазначається, що спецпризначенець СБУ ліквідував окупанта на дистанції 3,8 км з української гвинтівки "Володар Обрію".
"Володар Обрію" — це мультикаліберна снайперська гвинтівка, що розроблена українською компанією за участю ще двох іноземних — американської Bartlein Barrels та британської ARC Ballistics.
Відомо, що попередній снайперський рекорд встановив у 2017 році канадський військовослужбовець, який вбив бойовика угруповання "Ісламська держава" в Іраку на відстані 3540 метрів.
До цього рекордом вважався постріл британського снайпера Крейга Гаррісона на відстань 2475 метрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Hromadske з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.
Зазначається, що спецпризначенець СБУ ліквідував окупанта на дистанції 3,8 км з української гвинтівки "Володар Обрію".
"Володар Обрію" — це мультикаліберна снайперська гвинтівка, що розроблена українською компанією за участю ще двох іноземних — американської Bartlein Barrels та британської ARC Ballistics.
Відомо, що попередній снайперський рекорд встановив у 2017 році канадський військовослужбовець, який вбив бойовика угруповання "Ісламська держава" в Іраку на відстані 3540 метрів.
До цього рекордом вважався постріл британського снайпера Крейга Гаррісона на відстань 2475 метрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Суд покарав водійку, яка їздила п’яною у містечку на Волині
Сьогодні, 15:17
Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 3,8 км, встановивши світовий рекорд
Сьогодні, 14:38
«Прагну помститися за племінника та товариша», - штурмовик-поліцейський з Волині «Вуж»
Сьогодні, 13:45