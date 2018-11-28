У Володимирі поховали Героя Анатолія Куляса

У Володимирі поховали Героя Анатолія Куляса
19 листопада громада Володимира попрощалась з 23-річним Героєм Анатолієм Кулясом, мешканцем села Новосілки.

Про це повідомили у Володимирській міській раді.

У 634-й день війни громада Володимира знову сумує та прощається зі своїм Героєм. У соборі Різдва Христового відбулось прощання з 23-річним захисником Анатолієм Кулясом. Рідні, друзі, брати по зброї та громадськість вшанували пам’ять молодого воїна, який віддав своє життя за незалежність України.

Молодший сержант у липні 2020 року вступив у лави ЗСУ і протягом трьох років ніс важкий хрест захисту своєї батьківщини. 13 листопада захисник загинув внаслідок ворожого вогню на лінії фронту. У молодого чоловіка залишилась дружина та маленький син.


"Сьогодні наше місто, наша громада, вся країна втратили не лише справжнього патріота, але й благородного серця, сильного духом чоловіка. Його самовідданість, сміливість та героїчність віддзеркалюють найкращі якості нашого народу. Загиблий був не лише військовим, він був сином, батьком, чоловіком, другом для багатьох. Його втрата – це біль, який ми відчуваємо разом із вами, рідними. Загиблий герой Анатолій завжди буде жити в наших серцях, у книзі пам’яті міста, у пам’яті кожного громадянина, який поважає свою країну. Спільно з усією громадою, я висловлюю щирі співчуття вам, рідним і близьким загиблого воїна. Нехай його душа знаходить спокій, а пам’ять про нього несе в наших серця вічну вдячність та повагу", – у прощальному слові звернувся до присутніх міський голова Ігор Пальонка.

Анатолія Куляса поховали з усіма військовими почестями на кладовищі села Новосілки поруч із могилою загиблого тестя – прикордонника Миколи Ткачука, який загинув на війні минулого року.

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Теги: Герой, поховання
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