У Польщі бус з українцями врізався в дерево: є загиблі

У Польщі бус з українцями врізався в дерево: є загиблі
ДТП з українцями сталося у місцевості Вершині біля польського міста Грубешов. Мікроавтобус, який потрапив в аварію, був на українських номерах.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, - пише РБК-Україна.

МЗС підтверджує, що внаслідок ДТП загинули троє українців: дві жінки та дитина шести років.

Інші четверо громадян України отримали травми різного ступеню тяжкості. Вони госпіталізовані. Зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарнях сусідніх міст.

"На місце ДТП виїхав український консул задля надання українцям консульської допомоги. Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті з‘ясування усіх обставин аварії, контролює лікування постраждалих громадян", - зазначив Ніколенко.

Що відомо про аварію
Польські ЗМІ повідомили, що в неділю, 19 листопада, близько 4:30 біля Грубешова (Люблінське воєводство) українці потрапили у ДТП. За даними журналістів, автобус раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево на узбіччі.

Внаслідок аварії загинули двоє жінок і шестирічна дитина. Їх намагалися реанімувати, але медики не змогли врятувати їх. Решту пасажирів госпіталізували.

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Теги: ДТП, Польща, українці, загиблі
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