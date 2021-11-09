У Польщі бус з українцями врізався в дерево: є загиблі





Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, - пише



МЗС підтверджує, що внаслідок ДТП загинули троє українців: дві жінки та дитина шести років.



Інші четверо громадян України отримали травми різного ступеню тяжкості. Вони госпіталізовані. Зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарнях сусідніх міст.



"На місце ДТП виїхав український консул задля надання українцям консульської допомоги. Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті з‘ясування усіх обставин аварії, контролює лікування постраждалих громадян", - зазначив Ніколенко.



Що відомо про аварію

Польські ЗМІ повідомили, що в неділю, 19 листопада, близько 4:30 біля Грубешова (Люблінське воєводство) українці потрапили у ДТП. За даними журналістів, автобус раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево на узбіччі.



Внаслідок аварії загинули двоє жінок і шестирічна дитина. Їх намагалися реанімувати, але медики не змогли врятувати їх. Решту пасажирів госпіталізували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДТП з українцями сталося у місцевості Вершині біля польського міста Грубешов. Мікроавтобус, який потрапив в аварію, був на українських номерах.Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, - пише РБК-Україна. МЗС підтверджує, що внаслідок ДТП загинули троє українців: дві жінки та дитина шести років.Інші четверо громадян України отримали травми різного ступеню тяжкості. Вони госпіталізовані. Зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарнях сусідніх міст."На місце ДТП виїхав український консул задля надання українцям консульської допомоги. Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті з‘ясування усіх обставин аварії, контролює лікування постраждалих громадян", - зазначив Ніколенко.Польські ЗМІ повідомили, що в неділю, 19 листопада, близько 4:30 біля Грубешова (Люблінське воєводство) українці потрапили у ДТП. За даними журналістів, автобус раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево на узбіччі.Внаслідок аварії загинули двоє жінок і шестирічна дитина. Їх намагалися реанімувати, але медики не змогли врятувати їх. Решту пасажирів госпіталізували.

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