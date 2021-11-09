У Польщі бус з українцями врізався в дерево: є загиблі
Сьогодні, 17:03
ДТП з українцями сталося у місцевості Вершині біля польського міста Грубешов. Мікроавтобус, який потрапив в аварію, був на українських номерах.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, - пише РБК-Україна.
МЗС підтверджує, що внаслідок ДТП загинули троє українців: дві жінки та дитина шести років.
Інші четверо громадян України отримали травми різного ступеню тяжкості. Вони госпіталізовані. Зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарнях сусідніх міст.
"На місце ДТП виїхав український консул задля надання українцям консульської допомоги. Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті з‘ясування усіх обставин аварії, контролює лікування постраждалих громадян", - зазначив Ніколенко.
Що відомо про аварію
Польські ЗМІ повідомили, що в неділю, 19 листопада, близько 4:30 біля Грубешова (Люблінське воєводство) українці потрапили у ДТП. За даними журналістів, автобус раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево на узбіччі.
Внаслідок аварії загинули двоє жінок і шестирічна дитина. Їх намагалися реанімувати, але медики не змогли врятувати їх. Решту пасажирів госпіталізували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, - пише РБК-Україна.
МЗС підтверджує, що внаслідок ДТП загинули троє українців: дві жінки та дитина шести років.
Інші четверо громадян України отримали травми різного ступеню тяжкості. Вони госпіталізовані. Зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарнях сусідніх міст.
"На місце ДТП виїхав український консул задля надання українцям консульської допомоги. Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті з‘ясування усіх обставин аварії, контролює лікування постраждалих громадян", - зазначив Ніколенко.
Що відомо про аварію
Польські ЗМІ повідомили, що в неділю, 19 листопада, близько 4:30 біля Грубешова (Люблінське воєводство) українці потрапили у ДТП. За даними журналістів, автобус раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево на узбіччі.
Внаслідок аварії загинули двоє жінок і шестирічна дитина. Їх намагалися реанімувати, але медики не змогли врятувати їх. Решту пасажирів госпіталізували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Польщі бус з українцями врізався в дерево: є загиблі
Сьогодні, 17:03
У Володимирі поховали Героя Анатолія Куляса
Сьогодні, 16:30
Суд покарав водійку, яка їздила п’яною у містечку на Волині
Сьогодні, 15:17
Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 3,8 км, встановивши світовий рекорд
Сьогодні, 14:38
«Прагну помститися за племінника та товариша», - штурмовик-поліцейський з Волині «Вуж»
Сьогодні, 13:45