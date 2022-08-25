Суд покарав водійку, яка їздила п’яною у містечку на Волині

Суд покарав водійку, яка їздила п’яною у містечку на Волині
На Волині водійка відмовилася проходити огляд на стан алкогольного сп’яніння та в результаті отримала 17 тисяч штрафу. Також жінка рік не матиме права керувати транспортними засобами.

Відповідну постанову ухвалив Горохівський районний суд, пише Волинь UA.

З матеріалів справи відомо, що подія трапилася 23 вересня в Горохові о 1.30, тобто під час комендантської години. Ольга Н. рухалася на автомобілі Skoda Octavia вулицею Луцькою. Коли ж її зупинили, то запропонували пройти огляд на стан сп’яніння, адже в неї були відповідні ознаки. Однак водійка відмовилася, чим вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Ольга Н. не визнала вину під час розгляду справи. Вона пояснила, що в той вечір була у збудженому стані, оскільки перед цим була госпіталізована до неврологічного відділення КП «Горохівська багатопрофільна лікарня» через погіршення стану здоров`я. Жінка надала суду епікриз виписний від 19 червня 2023 року. Ольга Н. зауважила, що відмовилась проходити медичний огляд на визначення стану алкогольного сп`яніння на місці зупинки транспортного засобу та в медичному закладі через небажання його проходити.

Відеозапис події підтвердив, що Ольга Н. відмовилася проходити огляд на стан сп’яніння, а це вже є правопорушенням. У підсумку жінку оштрафували на 17 тисяч гривень та на рік позбавили права керувати транспортними засобами.

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Теги: суд, водій
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