Суд покарав водійку, яка їздила п’яною у містечку на Волині





Відповідну постанову ухвалив Горохівський районний суд, пише



З матеріалів справи відомо, що подія трапилася 23 вересня в Горохові о 1.30, тобто під час комендантської години. Ольга Н. рухалася на автомобілі Skoda Octavia вулицею Луцькою. Коли ж її зупинили, то запропонували пройти огляд на стан сп’яніння, адже в неї були відповідні ознаки. Однак водійка відмовилася, чим вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП.



Ольга Н. не визнала вину під час розгляду справи. Вона пояснила, що в той вечір була у збудженому стані, оскільки перед цим була госпіталізована до неврологічного відділення КП «Горохівська багатопрофільна лікарня» через погіршення стану здоров`я. Жінка надала суду епікриз виписний від 19 червня 2023 року. Ольга Н. зауважила, що відмовилась проходити медичний огляд на визначення стану алкогольного сп`яніння на місці зупинки транспортного засобу та в медичному закладі через небажання його проходити.



Відеозапис події підтвердив, що Ольга Н. відмовилася проходити огляд на стан сп’яніння, а це вже є правопорушенням. У підсумку жінку оштрафували на 17 тисяч гривень та на рік позбавили права керувати транспортними засобами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині водійка відмовилася проходити огляд на стан алкогольного сп’яніння та в результаті отримала 17 тисяч штрафу. Також жінка рік не матиме права керувати транспортними засобами.Відповідну постанову ухвалив Горохівський районний суд, пише Волинь UA З матеріалів справи відомо, що подія трапилася 23 вересня в Горохові о 1.30, тобто під час комендантської години. Ольга Н. рухалася на автомобілі Skoda Octavia вулицею Луцькою. Коли ж її зупинили, то запропонували пройти огляд на стан сп’яніння, адже в неї були відповідні ознаки. Однак водійка відмовилася, чим вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП.не визнала вину під час розгляду справи. Вона пояснила, що в той вечір була у збудженому стані, оскільки перед цим була госпіталізована до неврологічного відділення КП «Горохівська багатопрофільна лікарня» через погіршення стану здоров`я. Жінка надала суду епікриз виписний від 19 червня 2023 року. Ольга Н. зауважила, що відмовилась проходити медичний огляд на визначення стану алкогольного сп`яніння на місці зупинки транспортного засобу та в медичному закладі через небажання його проходити.Відеозапис події підтвердив, що Ольга Н. відмовилася проходити огляд на стан сп’яніння, а це вже є правопорушенням. У підсумку жінку оштрафували на 17 тисяч гривень та на рік позбавили права керувати транспортними засобами.

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