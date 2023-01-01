«Прагну помститися за племінника та товариша», - штурмовик-поліцейський з Волині «Вуж»





Однак на початку цього року «Вуж» вирішив піти на фронт, залишив обласне Управління поліції охорони і долучився до полку «Сафарі» бригади «Лють», - повідомляють у



У складі бригади тепер нищить ворогів на сході України. Він вже взяв участь у трьох бойових операціях, врятував життя трьох братів. За словами побратимів, майже годину перебував між життям і смертю.



«Напевно, найпам’ятнішою і найнебезпечнішою була операція під Курдюмівкою. Тоді я працював у штурмовій групі, але, окрім штурму, мені довелося евакуювати з поля бою мого побратима «Коржика»... Цікаво, що за словами побратимів, я півтори години перебував без свідомості після того, як по нас прилетів ворожий СПГ. Але, на щастя, оговтався і взявся до справи. Евакуація «Коржика» здалася мені вічністю, позаяк ми йшли під супровід ворожої артилерії і дронів, які намагалися нас ліквідувати. Дякувати Богові, ми вибралися до безпечного місця. Окрім «Коржика» вдалося вивести з поля бою ще двох поранених військових ЗСУ», – розповідає «Вуж».



До приходу в «Сафарі» поліцейський ніс службу в Управлінні поліції охорони Волинської області та збирався йти на пенсію. Але дізнавшись про те, що в Нацполіції створюється штурмова бригада «Лють», вирішив переглянути своє рішення і взяти участь в конкурсі. Так і потрапив до «Сафарі».



«Якщо чесно, я прагну помститися за племінника, який загинув в жовтні минулого року під Куп’янськом, і помститися за товариша, якого також вбили під Куп’янськом», – ділиться своєю мотивацією боєць.



Вибір позивного поліцейський пояснює просто:



«Все дуже просто: я люблю змій. Вуж, як відомо, — змія добра, але змушує себе боятися. От і я, як усі «сафарівці», змушую ворогів нас боятися».



Вдома на «Вужа» чекає серйозний родинний «десант»: батьки, дружина і троє синів:



«Саме заради них, а також в пам’ять про загиблого племінника, я пішов на фронт».



Поліцейський ділиться, що перше, що хотів би зробити після Перемоги, ¬– купити мотоцикл класу «Круїзер» і поїхати на ньому до побратимів у різні куточки України:



«Також прагну відвідати український Крим, де проходив строкову службу, і покупатися в Керченській протоці».



Зараз Вуж разом із побратимами продовжує робити «смерть ворогам». Вони не зупиняться, поки окупант не буде знищений повністю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Штурмовик «Вуж» — один із найдосвідченіших бійців «Сафарі». Йому — 45 років, понад 20 з них він провів у правоохоронних органах на рідній Волині.Однак на початку цього року «Вуж» вирішив піти на фронт, залишив обласне Управління поліції охорони і долучився до полку «Сафарі» бригади «Лють», - повідомляють у Нацполіції України. У складі бригади тепер нищить ворогів на сході України. Він вже взяв участь у трьох бойових операціях, врятував життя трьох братів. За словами побратимів, майже годину перебував між життям і смертю.«Напевно, найпам’ятнішою і найнебезпечнішою була операція під Курдюмівкою. Тоді я працював у штурмовій групі, але, окрім штурму, мені довелося евакуювати з поля бою мого побратима «Коржика»... Цікаво, що за словами побратимів, я півтори години перебував без свідомості після того, як по нас прилетів ворожий СПГ. Але, на щастя, оговтався і взявся до справи. Евакуація «Коржика» здалася мені вічністю, позаяк ми йшли під супровід ворожої артилерії і дронів, які намагалися нас ліквідувати. Дякувати Богові, ми вибралися до безпечного місця. Окрім «Коржика» вдалося вивести з поля бою ще двох поранених військових ЗСУ», – розповідає «Вуж».До приходу в «Сафарі» поліцейський ніс службу в Управлінні поліції охорони Волинської області та збирався йти на пенсію. Але дізнавшись про те, що в Нацполіції створюється штурмова бригада «Лють», вирішив переглянути своє рішення і взяти участь в конкурсі. Так і потрапив до «Сафарі».«Якщо чесно, я прагну помститися за племінника, який загинув в жовтні минулого року під Куп’янськом, і помститися за товариша, якого також вбили під Куп’янськом», – ділиться своєю мотивацією боєць.Вибір позивного поліцейський пояснює просто:«Все дуже просто: я люблю змій. Вуж, як відомо, — змія добра, але змушує себе боятися. От і я, як усі «сафарівці», змушую ворогів нас боятися».Вдома на «Вужа» чекає серйозний родинний «десант»: батьки, дружина і троє синів:«Саме заради них, а також в пам’ять про загиблого племінника, я пішов на фронт».Поліцейський ділиться, що перше, що хотів би зробити після Перемоги, ¬– купити мотоцикл класу «Круїзер» і поїхати на ньому до побратимів у різні куточки України:«Також прагну відвідати український Крим, де проходив строкову службу, і покупатися в Керченській протоці».Зараз Вуж разом із побратимами продовжує робити «смерть ворогам». Вони не зупиняться, поки окупант не буде знищений повністю.

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