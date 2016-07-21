Напад на журналіста Михайла Ткача: поліція відкрила кримінал. ВІДЕО
Сьогодні, 12:24
У селищі Козин під час зйомок у ресторані стався напад на журналіста "Української правди" Михайла Ткача.
У п’ятницю, 17 листопада, близько 23:20 на журналіста напали, коли він проводив зйомку біля ресторану “Тандир”, - пише Українська правда.
Біля ресторану було багато автомобілів. Коли охорона одного з відвідувачів помітила зйомку, то почала світити дальнім світлом і блокувати авто журналістів.
“Я вийшов із автомобіля, повідомив, що я журналіст “Української правди”. Охоронці почали мене блокувати, а один підійшов і вдарив по камері, а також наніс удар мені”, – прокоментував ситуацію сам Ткач.
У поліції Київщини повідомили, що за фактом виявлення публікації про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів слідчими ГУНП в Київській області розпочато кримінальне провадження (ч. 2 ст. 171 ККУ)”.
Ткач звернувся до медичного закладу за допомогою через тілесні ушкодження, отримані в результаті конфлікту біля ресторанного закладу. Медики повідомили про вказаний факт поліцію, як передбачає процедура у подібних випадках.
Нагадаємо, що каву з журналістом Михайлом Ткачем на благодійному аукціоні у Луцьку продали більш як за мільйон гривень
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У п’ятницю, 17 листопада, близько 23:20 на журналіста напали, коли він проводив зйомку біля ресторану “Тандир”, - пише Українська правда.
Біля ресторану було багато автомобілів. Коли охорона одного з відвідувачів помітила зйомку, то почала світити дальнім світлом і блокувати авто журналістів.
“Я вийшов із автомобіля, повідомив, що я журналіст “Української правди”. Охоронці почали мене блокувати, а один підійшов і вдарив по камері, а також наніс удар мені”, – прокоментував ситуацію сам Ткач.
У поліції Київщини повідомили, що за фактом виявлення публікації про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів слідчими ГУНП в Київській області розпочато кримінальне провадження (ч. 2 ст. 171 ККУ)”.
Ткач звернувся до медичного закладу за допомогою через тілесні ушкодження, отримані в результаті конфлікту біля ресторанного закладу. Медики повідомили про вказаний факт поліцію, як передбачає процедура у подібних випадках.
Нагадаємо, що каву з журналістом Михайлом Ткачем на благодійному аукціоні у Луцьку продали більш як за мільйон гривень
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