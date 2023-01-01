Каву з журналістом Михайлом Ткачем продали на аукціоні більш як за мільйон гривень

Михайлом Ткачем придбали за 1 мільйон 30 тисяч гривень.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost засновник проєкту «Медіа-кава», луцький журналіст та волонтер Мирослав Ватащук.



14 жовтня перемогла найбільша ставка за усю історію аукціону, яка перевалила за 300 тисяч гривень. Після чого журналіст Михайло Ткач запропонував, аби переможців було п'ятеро, відповідно і сума благодійних коштів збільшилась.



Сьогодні ж – у день народження Михайла Ткача, переможними оголошено п'ять найвищих ставок:



1) 300 тис. грн від Водовоза Олександра

2) 300 тис. грн від Taras Panasenko

3) 300 тис. грн від Adam Harber

4) 70 тис. грн від Mike Mostovyi

5) 60 тис. грн від Слави Скаланчія.



«В нашій маленькій медіакаві рекорд. Кава із Михайлом Ткачем зібрала на потреби Сил спеціальних операцій ЗСУ понад мільйон гривень. А конкретніше: 1 030 000 грн. Це просто фантастика! Ниньки, у день народження Михайла Ткача, якраз надійшов фінальний донат», - підсумував результати аукціону його ініціатор Мирослав Ватащук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На благодійному аукціоні у фейсбуці «Медіа-кава», де триває збір коштів для ЗСУ, «продали» найдорожчий лот. Можливість випити кави із журналістом «Української правди»придбали за 1 мільйон 30 тисяч гривень.Про це розповів засновник проєкту «Медіа-кава», луцький журналіст та волонтер14 жовтня перемогла найбільша ставка за усю історію аукціону, яка перевалила за 300 тисяч гривень. Після чого журналіст Михайло Ткач запропонував, аби переможців було п'ятеро, відповідно і сума благодійних коштів збільшилась.Сьогодні ж – у день народження Михайла Ткача, переможними оголошено п'ять найвищих ставок:1) 300 тис. грн від Водовоза Олександра2) 300 тис. грн від Taras Panasenko3) 300 тис. грн від Adam Harber4) 70 тис. грн від Mike Mostovyi5) 60 тис. грн від Слави Скаланчія.«В нашій маленькій медіакаві рекорд. Кава із Михайлом Ткачем зібрала на потреби Сил спеціальних операцій ЗСУ понад мільйон гривень. А конкретніше: 1 030 000 грн. Це просто фантастика! Ниньки, у день народження Михайла Ткача, якраз надійшов фінальний донат», - підсумував результати аукціону його ініціатор Мирослав Ватащук.

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