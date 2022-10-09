У Білорусі оголосили перевірку боєготовності військ





Про це



МО РБ повідомило, що в рамках перевірки боєздатності чергові підрозділи механізованих з'єднань розпочали виконання навчально-бойових завдань.



Під час перевірки заплановано пересування військової техніки та особового складу дорогами Мінської, Гродненської, Брестської та Вітебської областей. Це означає, що до перевірки будуть залучені підрозділи Західного та Північно-Західного оперативних командувань та, можливо, 38-ї десантно-штурмової бригади.



"Про початок чергової перевірки бойової готовності було оголошено 3 жовтня. На першому її етапі залучалися підрозділи 103-ї повітряно-десантної бригади та 120-ї механізованої бригади", - наголошують в моніторинговій групі.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони Білорусі розпочало чергову перевірку бойової готовності своїх збройних сил.Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".МО РБ повідомило, що в рамках перевірки боєздатності чергові підрозділи механізованих з'єднань розпочали виконання навчально-бойових завдань.Під час перевірки заплановано пересування військової техніки та особового складу дорогами Мінської, Гродненської, Брестської та Вітебської областей. Це означає, що до перевірки будуть залучені підрозділи Західного та Північно-Західного оперативних командувань та, можливо, 38-ї десантно-штурмової бригади."Про початок чергової перевірки бойової готовності було оголошено 3 жовтня. На першому її етапі залучалися підрозділи 103-ї повітряно-десантної бригади та 120-ї механізованої бригади", - наголошують в моніторинговій групі.Нагадаємо, що у Білорусі перебувають близько 2 тисяч російських військових

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