«Дєрік» із волинської ТРО пішов на фронт добровольцем, хоча мав «бронь»

Стрілець першого відділення другого взводу другої стрілецької роти Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборонимає оригінальний позивний – «Дєрік».Адже до широкомасштабного вторгнення він працював директором опорного закладу загальної середньої освіти «Тоболівський ліцей Прилісненської сільської ради Камінь-Каширського району Волинської області», повідомляє у фейсбуці 100-та бригада ТРО.Зрозуміло, що Анатолій Петрович мав беззастережну «бронь» від мобілізації. Проте в перші ж дні «великої війни» добровольцем пішов до військкомату і став до лав ЗСУ. Вже понад пів року педагог-стрілець перебуває на сході України, де разом з побратимами успішно виконує бойові завдання.На рідній Волині на чоловіка чекає з Перемогою сім’я: дружина(також педагог) і дві донечки – старша цьогоріч стала першокурсницею вишу, молодша ж навчається в сьомому класі.А ще на свого «Дєріка» чекає дружний колектив Тоболівського ліцею (до якого також приєднані початкова школа і гімназія) та сотні тамтешніх вихованців.«З нагоди нещодавнього Дня працівників освіти записав і надіслав колегам відеопривітання з передової. А що вже тішуся, коли сюди, на схід України, волонтери доставляють чергову порцію гостинців від моїх дорогих учнів – листівки, смаколики! Розпаковуючи таку передачу, ще більше утверджуюся в думці, що Перемога буде за нами – бо інакше просто не може бути», – розповідає Анатолій Петрович.