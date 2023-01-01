«Дєрік» із волинської ТРО пішов на фронт добровольцем, хоча мав «бронь»
Сьогодні, 16:34
Стрілець першого відділення другого взводу другої стрілецької роти Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони Анатолій має оригінальний позивний – «Дєрік».
Адже до широкомасштабного вторгнення він працював директором опорного закладу загальної середньої освіти «Тоболівський ліцей Прилісненської сільської ради Камінь-Каширського району Волинської області», повідомляє у фейсбуці 100-та бригада ТРО.
Зрозуміло, що Анатолій Петрович мав беззастережну «бронь» від мобілізації. Проте в перші ж дні «великої війни» добровольцем пішов до військкомату і став до лав ЗСУ. Вже понад пів року педагог-стрілець перебуває на сході України, де разом з побратимами успішно виконує бойові завдання.
На рідній Волині на чоловіка чекає з Перемогою сім’я: дружина Тетяна (також педагог) і дві донечки – старша цьогоріч стала першокурсницею вишу, молодша ж навчається в сьомому класі.
А ще на свого «Дєріка» чекає дружний колектив Тоболівського ліцею (до якого також приєднані початкова школа і гімназія) та сотні тамтешніх вихованців.
«З нагоди нещодавнього Дня працівників освіти записав і надіслав колегам відеопривітання з передової. А що вже тішуся, коли сюди, на схід України, волонтери доставляють чергову порцію гостинців від моїх дорогих учнів – листівки, смаколики! Розпаковуючи таку передачу, ще більше утверджуюся в думці, що Перемога буде за нами – бо інакше просто не може бути», – розповідає Анатолій Петрович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Адже до широкомасштабного вторгнення він працював директором опорного закладу загальної середньої освіти «Тоболівський ліцей Прилісненської сільської ради Камінь-Каширського району Волинської області», повідомляє у фейсбуці 100-та бригада ТРО.
Зрозуміло, що Анатолій Петрович мав беззастережну «бронь» від мобілізації. Проте в перші ж дні «великої війни» добровольцем пішов до військкомату і став до лав ЗСУ. Вже понад пів року педагог-стрілець перебуває на сході України, де разом з побратимами успішно виконує бойові завдання.
На рідній Волині на чоловіка чекає з Перемогою сім’я: дружина Тетяна (також педагог) і дві донечки – старша цьогоріч стала першокурсницею вишу, молодша ж навчається в сьомому класі.
А ще на свого «Дєріка» чекає дружний колектив Тоболівського ліцею (до якого також приєднані початкова школа і гімназія) та сотні тамтешніх вихованців.
«З нагоди нещодавнього Дня працівників освіти записав і надіслав колегам відеопривітання з передової. А що вже тішуся, коли сюди, на схід України, волонтери доставляють чергову порцію гостинців від моїх дорогих учнів – листівки, смаколики! Розпаковуючи таку передачу, ще більше утверджуюся в думці, що Перемога буде за нами – бо інакше просто не може бути», – розповідає Анатолій Петрович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Білорусі оголосили перевірку боєготовності військ
Сьогодні, 17:05
Перетнули позначку в 250 мільйонів гривень, – «Українська команда» підбила підсумки наданої допомоги за 600 днів війни
Сьогодні, 16:50
«Дєрік» із волинської ТРО пішов на фронт добровольцем, хоча мав «бронь»
Сьогодні, 16:34
Виводив на «розстріл» мирних жителів Херсонщини: бойовик-садист з Донеччини отримав 15 років тюрми
Сьогодні, 16:28
У Нововолинську перенесли старт опалювального сезону
Сьогодні, 15:56