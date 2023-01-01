У Нововолинську перенесли старт опалювального сезону





Про це у телеграмі написав міський голова Борис Карпус.



Спершу сьогодні, 16 жовтня, міська влада вирішила розпочати опалювальний сезон у Нововолинську у середу, 18 жовтня.



Однак за декілька годин у муніципалітеті передумали і вирішили розпочати подачу тепла на день раніше.



«У звʼязку з різким погіршенням погодних умов і зверненнями закладів освіти та медицини, виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про старт опалювального сезону з вівторка, 17 жовтня», - пояснив Борис Карпус.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Опалювальний сезон у Нововолинську офіційно розпочнеться вже завтра, 17 жовтня.Про це у телеграмі написав міський головаСпершу сьогодні, 16 жовтня, міська влада вирішилау Нововолинську у середу, 18 жовтня.Однак за декілька годин у муніципалітеті передумали і вирішили розпочати подачу тепла на день раніше.«У звʼязку з різким погіршенням погодних умов і зверненнями закладів освіти та медицини, виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про старт опалювального сезону з вівторка, 17 жовтня», - пояснив Борис Карпус.

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