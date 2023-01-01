У Нововолинську перенесли старт опалювального сезону
Сьогодні, 15:56
Опалювальний сезон у Нововолинську офіційно розпочнеться вже завтра, 17 жовтня.
Про це у телеграмі написав міський голова Борис Карпус.
Спершу сьогодні, 16 жовтня, міська влада вирішила розпочати опалювальний сезон у Нововолинську у середу, 18 жовтня.
Однак за декілька годин у муніципалітеті передумали і вирішили розпочати подачу тепла на день раніше.
«У звʼязку з різким погіршенням погодних умов і зверненнями закладів освіти та медицини, виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про старт опалювального сезону з вівторка, 17 жовтня», - пояснив Борис Карпус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі написав міський голова Борис Карпус.
Спершу сьогодні, 16 жовтня, міська влада вирішила розпочати опалювальний сезон у Нововолинську у середу, 18 жовтня.
Однак за декілька годин у муніципалітеті передумали і вирішили розпочати подачу тепла на день раніше.
«У звʼязку з різким погіршенням погодних умов і зверненнями закладів освіти та медицини, виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про старт опалювального сезону з вівторка, 17 жовтня», - пояснив Борис Карпус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Виводив на «розстріл» мирних жителів Херсонщини: бойовик-садист з Донеччини отримав 15 років тюрми
Сьогодні, 16:28
У Нововолинську перенесли старт опалювального сезону
Сьогодні, 15:56
П’яничка за кермом влаштував перегони з волинськими копами
Сьогодні, 15:45
У Ковелі вже розпочали подачу теплоносія до осель
Сьогодні, 15:41