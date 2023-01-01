Виводив на «розстріл» мирних жителів Херсонщини: бойовик-садист з Донеччини отримав 15 років тюрми

Виводив на «розстріл» мирних жителів Херсонщини: бойовик-садист з Донеччини отримав 15 років тюрми
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав бойовик-садист, який виводив на «розстріл» мирних жителів Херсонщини.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один учасник окупаційних угруповань рф, який причетний до масових катувань мирних жителів лівобережної Херсонщини.

Зловмисник знущався над людьми та погрожував їм вбивством.

Задокументовано факти, коли він прострілював ноги викраденим мешканцям області або стріляв поруч з головою потерпілих, імітуючи розстріл.

Співробітники СБУ та спецпризначенці ЗСУ затримали бойовика у результаті спецоперації на тимчасово окупованій частині регіону. Таким чином зловмисника було виведено на підконтрольну територію України, щоб притягнути до відповідальності.

За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 12 років тюремного ув’язнення. Враховуючи, що зловмисник раніше був засуджений за державну зраду, суд, за сукупністю злочинів, призначив йому 15 років за ґратами.

Як встановило слідство, засудженим є колишній мешканець окупованої Жданівки на Донеччині, який ще у 2014 році добровільно приєднався до терористів на сході України.

На початку повномасштабного вторгнення рф його «відрядили» до складу 3-го стрілецького взводу 1-ї роти 5-го батальйону 109-го полку Південного військового округу країни-агресора.

Разом з російськими окупантами він воював проти Сил оборони і брав участь у захопленні лівобережної Херсонщини.

Також бойовик знущався над мирними жителями регіону, в тому числі намагався «вибити» з них «зізнання» у причетності до руху опору.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перетнули позначку в 250 мільйонів гривень, – «Українська команда» підбила підсумки наданої допомоги за 600 днів війни
Сьогодні, 16:50
«Дєрік» із волинської ТРО пішов на фронт добровольцем, хоча мав «бронь»
Сьогодні, 16:34
Виводив на «розстріл» мирних жителів Херсонщини: бойовик-садист з Донеччини отримав 15 років тюрми
Сьогодні, 16:28
У Нововолинську перенесли старт опалювального сезону
Сьогодні, 15:56
П’яничка за кермом влаштував перегони з волинськими копами
Сьогодні, 15:45
Схожі новини
«Всі безпілотники – з Китаю»: у росії вперше публічно визнали, звідки отримують БпЛА «Всі безпілотники – з Китаю»: у росії вперше публічно визнали, звідки отримують БпЛА
Сьогодні, 15:40
Під час авіаційного удару загинув Герой з Волині Дмитро Мозговенко Під час авіаційного удару загинув Герой з Волині Дмитро Мозговенко
Сьогодні, 11:27
На Луганщині загинув Герой з Луцька Дмитро Шевчук На Луганщині загинув Герой з Луцька Дмитро Шевчук
Сьогодні, 10:48
У Білорусі перебувають близько 2 тисяч російських військових, – «Гаюн» У Білорусі перебувають близько 2 тисяч російських військових, – «Гаюн»
Сьогодні, 10:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку завтра прощатимуться із Героєм Дмитром Шевчуком
Сьогодні, 17:21
 0
Україна повернула чотирьох дітей, яких депортувала росія
Сьогодні, 17:20
 0
Каву з журналістом Михайлом Ткачем продали на аукціоні більш як за мільйон гривень
Сьогодні, 17:12
 0
У Білорусі оголосили перевірку боєготовності військ
Сьогодні, 17:05
 0
Перетнули позначку в 250 мільйонів гривень, – «Українська команда» підбила підсумки наданої допомоги за 600 днів війни
Сьогодні, 16:50
 0
Медіа
відео
1/8