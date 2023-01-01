Перетнули позначку в 250 мільйонів гривень, – «Українська команда» підбила підсумки наданої допомоги за 600 днів війни

Перетнули позначку в 250 мільйонів гривень, – «Українська команда» підбила підсумки наданої допомоги за 600 днів війни
З початку широкомасштабного вторгнення волонтерський штаб «Українська команда» надав допомогу військовим та цивільним більш ніж на чверть мільярда гривень.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«Вже 600 днів та ночей Україна бореться з російськими окупантами. Захисники наближають нашу перемогу, а ми з вами їм в цьому допомагаємо. Разом з вами «Українська команда» подолала рубіж у чверть мільярда гривень допомоги нашим захисникам та цивільним. 250 мільйонів – це ваші донати. І по гривні, і по 100 тисяч. Кожен з них важливий. Це допомога наших закордонних друзів. Це долучення усіх, хто з початку повномасштабного вторгнення став на підтримку ЗСУ», - розповідає волонтер "Української команди" Орест Криштафович.

Загалом волонтери передали захисникам, переселенцям та іншим вразливим категоріям українців 1330 тонн вантажів. Допомогу отримали понад 265 тисяч людей, повідомили у волонтерському штабі.

Зокрема, волонтери вже відправили на передову 275 безпілотників . В тому числі понад 150 дронів-камікадзе, а також розвідувальні дрони та великі мультикоптери, на які збирали тисячі українців. Також передали захисникам 65 автомобілів, 1150 бандерпечей та 30 тисяч індивідуальних зігріваючих наборів.

Окрім того, 440 тонн гуманітарної допомоги «Українська команда» за підтримки іноземних партнерів відправила мешканцям прифронтових регіонів, деокупованих територій та переселенцям.

«Ці цифри - простий доказ того, що разом ми велика «Українська команда». Працюємо! Допомагаємо! Перемагаємо!» - наголосили у волонтерському штабі.
Перетнули позначку в 250 мільйонів гривень, – «Українська команда» підбила підсумки наданої допомоги за 600 днів війни
Перетнули позначку в 250 мільйонів гривень, – «Українська команда» підбила підсумки наданої допомоги за 600 днів війни

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Теги: Волонтерський штаб, Українська команда
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