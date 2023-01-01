П’яничка за кермом влаштував перегони з волинськими копами

На блокпості волинські поліцейські виявили автомобіль Opel Astra, у якого не підсвічувався номерний знак. Інспектори вирішили зупинити транспортний засіб, але його керманич не відреагував на законну вимогу та продовжив рух.Про це у фейсбуці повідомляє патрульна поліція Волині.Тож патрульні прийняли рішення наздогнати чоловіка. Вони увімкнули проблискові маячки й подали звуковий сигнал про зупинку. Проте, водій не зупинявся, хаотично рухався дорогою та грубо порушував ПДР.Поліцейські викликали на допомогу ще два екіпажі та методом блокування дорожнього руху їм вдалося зупинити керманича. Однак він не впорався з керуванням й з’їхав у кювет, де пошкодив дорожній знак.Під час перевірки документів у 26-річного чоловіка, охоронці порядку з’ясували, що він ніколи не отримував посвідчення водія та має ознаки сп’яніння. У медичному закладі він здав біологічні зразки для аналізу.На правопорушника інспектори склали ряд адміністративних матеріалів за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), за ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд), за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог поліцейського), за ч. 1 ст. 121-3 (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків) та за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.Рішення у цій справі прийматиме суд.