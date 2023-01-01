У Ковелі вже розпочали подачу теплоносія до осель

У Ковелі сьогодні, 16 жовтня, розпочали подавати тепло у домівки жителів громади, які підключені до мережі централізованого теплопостачання.Про це у телеграмі повідомляє ковельський мерПершочергово подачу тепла почали із лікарень, шкіл, садочків та інших закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту Ковельської територіальної громади.Але температура повітря і прогнози синоптиків спонукали не відтягувати з опаленням і для помешкань населення.«Зауважу також, що усі котельні Ковеля забезпечені генераторами. 12 котелень із 21 можуть працювати як на твердому паливі, так і на газі. Дровами котельні забезпечені. До кризових ситуацій готові, хоч і сподіваємося, що їх не буде», - зазначив Чайка.