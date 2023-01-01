У Ковелі вже розпочали подачу теплоносія до осель
Сьогодні, 15:41
У Ковелі сьогодні, 16 жовтня, розпочали подавати тепло у домівки жителів громади, які підключені до мережі централізованого теплопостачання.
Про це у телеграмі повідомляє ковельський мер Ігор Чайка.
Першочергово подачу тепла почали із лікарень, шкіл, садочків та інших закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту Ковельської територіальної громади.Але температура повітря і прогнози синоптиків спонукали не відтягувати з опаленням і для помешкань населення.
«Зауважу також, що усі котельні Ковеля забезпечені генераторами. 12 котелень із 21 можуть працювати як на твердому паливі, так і на газі. Дровами котельні забезпечені. До кризових ситуацій готові, хоч і сподіваємося, що їх не буде», - зазначив Чайка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє ковельський мер Ігор Чайка.
Першочергово подачу тепла почали із лікарень, шкіл, садочків та інших закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту Ковельської територіальної громади.Але температура повітря і прогнози синоптиків спонукали не відтягувати з опаленням і для помешкань населення.
«Зауважу також, що усі котельні Ковеля забезпечені генераторами. 12 котелень із 21 можуть працювати як на твердому паливі, так і на газі. Дровами котельні забезпечені. До кризових ситуацій готові, хоч і сподіваємося, що їх не буде», - зазначив Чайка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Нововолинську перенесли старт опалювального сезону
Сьогодні, 15:56
П’яничка за кермом влаштував перегони з волинськими копами
Сьогодні, 15:45
У Ковелі вже розпочали подачу теплоносія до осель
Сьогодні, 15:41
«Всі безпілотники – з Китаю»: у росії вперше публічно визнали, звідки отримують БпЛА
Сьогодні, 15:40