У Ковелі вже розпочали подачу теплоносія до осель

У Ковелі вже розпочали подачу теплоносія до осель
У Ковелі сьогодні, 16 жовтня, розпочали подавати тепло у домівки жителів громади, які підключені до мережі централізованого теплопостачання.

Про це у телеграмі повідомляє ковельський мер Ігор Чайка.

Першочергово подачу тепла почали із лікарень, шкіл, садочків та інших закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту Ковельської територіальної громади.Але температура повітря і прогнози синоптиків спонукали не відтягувати з опаленням і для помешкань населення.

«Зауважу також, що усі котельні Ковеля забезпечені генераторами. 12 котелень із 21 можуть працювати як на твердому паливі, так і на газі. Дровами котельні забезпечені. До кризових ситуацій готові, хоч і сподіваємося, що їх не буде», - зазначив Чайка.

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Теги: опалення, Волинь
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