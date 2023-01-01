Зухвала поведінка сина в школі обійдеться волинянину у 1700 гривень

Зухвала поведінка сина в школі обійдеться волинянину у 1700 гривень
За зухвалу поведінку сина в школі на Волині доведеться відповідати батьку. Суд оштрафував чоловіка на 1700 гривень.

Про це повідомляє zaxid.net.

Як йдеться у постанові Любомльського райсуду, адмінпротокол на батька школяра склали 25 вересня через систематичне порушення поведінки його малолітнім сином, який навчається у Любомльському ліцеї №2. Вказано, що учень грубо спілкується з вчителями, зриває уроки та загалом поводиться зухвало. Свідчення у цій справі надали семеро вчителів.

На розгляд протоколу обвинувачений батько не прийшов, подавши до канцелярії суду письмові пояснення, в яких просив суддю обмежитись щодо нього усним попередженням, оскільки він вперше притягається до адмінвідповідальності. Провину визнав та запевнив, що з сином проводить профілактичні бесіди.

Суддя Олег Павлусь визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 184 КУпАП (невиконання обов’язків щодо виховання дітей) та призначив йому 1700 грн штрафу.

«<Обвинувачений> вперше притягується до відповідальності, у вчиненому правопорушенні щиро розкаявся. Однак, як вбачається з матеріалів справи, порушення поведінки його сина в ліцеї носить систематичний характер і триває довгий проміжок часу з п’ятого по дев’ятий клас навчання. Таким чином, враховуючи характер правопорушення та особу порушника, стягнення на нього слід накласти у вигляді штрафу», – постановив суддя.

Окрім цього, чоловік повинен сплатити 536 грн судового збору. Додамо, що постанова поки не набрала законної сили, але судячи з сайту судової влади, апеляції у цій справі чоловік поки не подавав.

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Теги: суд, Волинь
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