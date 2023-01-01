У селі поблизу Луцька виявили мертвого чоловіка
Сьогодні, 14:48
У селі Княгининок, що поблизу Луцька, сьогодні, 16 жовтня, знайшли тіло чоловіка.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила речниця ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук.
За її словами, повідомлення про виявлення тіла без ознак життя на вулиці у селі Княгининок надійшло сьогодні близько 08:00.
«На місце події виїхала бригада медиків та поліція. Тіло направили на судово-медичну експертизу, де будуть встановлені причини смерті», - зазначила Ольга Бузулук.
Попередньо видимих ознак тілесних ушкоджень немає. Ймовірно, смерть настала з природних причин. Після результатів експертизи будуть ухвалюватися додаткові процесуальні рішення щодо внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила речниця ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук.
За її словами, повідомлення про виявлення тіла без ознак життя на вулиці у селі Княгининок надійшло сьогодні близько 08:00.
«На місце події виїхала бригада медиків та поліція. Тіло направили на судово-медичну експертизу, де будуть встановлені причини смерті», - зазначила Ольга Бузулук.
Попередньо видимих ознак тілесних ушкоджень немає. Ймовірно, смерть настала з природних причин. Після результатів експертизи будуть ухвалюватися додаткові процесуальні рішення щодо внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань.
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