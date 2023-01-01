У селі поблизу Луцька виявили мертвого чоловіка

У селі Княгининок, що поблизу Луцька, сьогодні, 16 жовтня, знайшли тіло чоловіка.Про це у коментаріповідомила речниця ГУНП у Волинській областіЗа її словами, повідомлення про виявлення тіла без ознак життя на вулиці у селі Княгининок надійшло сьогодні близько 08:00.«На місце події виїхала бригада медиків та поліція. Тіло направили на судово-медичну експертизу, де будуть встановлені причини смерті», - зазначила Ольга Бузулук.Попередньо видимих ознак тілесних ушкоджень немає. Ймовірно, смерть настала з природних причин. Після результатів експертизи будуть ухвалюватися додаткові процесуальні рішення щодо внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань.